太冷躲隧道 街友慘遭自強號撞死
2017-02-13
〔記者陳賢義／台東報導〕台鐵花蓮開往新左營306號自強號列車，昨日上午行經台東山里隧道西正線，在距離隧道出口約2公里處撞斃1名男子，車班延誤70分鐘，經檢察官指示放行，影響南下2班、北上1班列車。由於死者身上無任何證明文件，經鑑識小組比對指紋，確定為設籍花蓮的69歲卓姓男子，疑因天冷入隧道避寒遇難，今將報請檢警相驗。
這班自強號列車是在昨日上午8時35分行經山里隧道西正線，在隧道出口約2公里處撞斃卓男，司機員察覺異樣，立刻停車並與隨車機組人員下車查察，發現撞人後旋即通報鐵路警察，再由鐵警轉報台東縣消防局。救護人員據報抵達現場，探視被撞男子已明顯死亡，身上只有數包菸盒、無身分證件，警方研判可能是街友為了禦寒躲進隧道，未料慘遭劫難。
台東火車站站長林德香表示，事發當時他也在列車上，並未感受到任何撞擊異狀，直到列車停駛才得知發生意外。台東地檢署接獲警方通知，指示結束現場採證完即可讓列車通行，上午9時45分恢復正常。台鐵表示，肇事列車延誤70分鐘後恢復行駛，影響南下2班、北上1班列車，由於未達到120分鐘的退票標準，旅客無法退費。
台東縣政府社會救助科長李文中表示，台東地區列管街友計有43人，如遇寒流來襲都會啟動收容措施，勸往人安基金會台東站安置，並發給禦寒衣物保暖及提供熱食，除非個人拒絕前往。死者身上雖未發現身分證明文件，不見得就是街友。案經鑑識小組昨日下午採證完畢，經比對死者指紋確定身分，隨即通知家屬。
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