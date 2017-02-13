《閉窗洗澡》星、港9遊客中毒送醫

2017-02-13

〔記者姚岳宏／台北報導〕今年入冬以來最強寒流來襲，台北市昨凌晨接連發生兩起一氧化碳中毒事件，來自新加坡及香港的9名遊客，均因洗澡時緊閉門窗通風不良，吸入過多熱水器燃燒時產生的一氧化碳，導致身體不適，所幸送醫後無大礙，消防局提醒：「再冷也要開1扇窗。」

昨天凌晨1時許，台北市信義區光復南路巷內公寓5樓，因熱水器裝在加窗陽台，4名20多歲的新加坡男遊客洗澡時緊閉門窗，因通風不良導致一氧化碳中毒，4男頭暈不適打119求助；和平東路三段1棟公寓頂樓，也發生4女1男香港籍旅客，同樣因洗澡時緊閉門窗，5人感到不適報案求助，救護車將5人送醫後均無大礙。消防員檢測兩起事故屋內空氣，發現殘留一氧化碳數值約40ppm，懷疑都是門窗緊閉致通風不良所致。警消調查，新加坡4男投宿的光復南路公寓疑為日租套房，是否涉違法招租，觀傳局已介入了解。而5名香港籍遊客則稱暫住台北友人家。