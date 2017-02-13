寒流緊閉門窗洗澡 一氧化碳中毒 母子枉死
2017-02-13
〔記者李容萍、姚岳宏／綜合報導〕農曆年後首波寒流來襲，桃園市38歲曾姓單親媽媽與13歲許姓兒子，前天上午被與曾女同住的57歲梁姓男友發現分別倒臥中壢區10樓住家的浴室和房間，消防局獲報到場，發現3人都疑似一氧化碳中毒，母子倆送醫急救均不治，梁男已出院，檢警昨天下午相驗並追查，發現熱水器就裝在加窗的陽台，疑因緊閉門窗釀禍，16日將解剖釐清死因。
檢警調查，與曾女母子同住的梁男前天上午急忙打119電話報案，消防隊員獲報到場發現曾女和兒子已無意識，送醫後雙雙宣告不治；報案的梁男出現頭暈、噁心等一氧化碳中毒的不適症狀，經急救後已出院無礙，經抽血3人血液中含一氧化碳濃度，曾女66.8%、許男46.3%、梁男16.3%。
梁男昨天向檢警說，因寒流來襲，10日深夜返家時，曾女稱身體不適發冷，表示要去浴室泡澡暖和身子，他沒想太多，簡單梳洗後就進入房間睡覺，前天上午起床發現自己出現頭痛、虛弱等症狀，隱約還聞到瓦斯味，連忙打開門窗通風，隨即發現曾女仍泡在浴缸、曾女的兒子則躺在房間，2人均失去意識，他緊急打119報案求救，未料為時已晚。
台北市昨也發生外籍遊客一氧化碳中毒事件，北市消防局提醒，天冷使用暖爐及熱水器要注意通風，如熱水器裝在加窗陽台，更要選擇「強制排氣」熱水器，避免因通風不良導致一氧化碳中毒，民眾如覺得頭暈、想吐等不適症狀，應立即打119求助。
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