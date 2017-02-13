除夕夜口角 兒推一把 父顱內出血送命
2017-02-13
〔記者曾健銘／新北報導〕年節悲劇！新北市33歲陳男，農曆除夕回到淡水老家與父親及兩兄弟團圓，卻因細故與52歲父親口角拉扯，陳男疑推倒父親，當時陳父未感異狀，2天後陷入昏迷，農曆初七不治；警方約談陳男，他承認口角時推了父親一把，被依傷害致死罪函送。
警方調查，陳父與外籍看護住在淡水，除夕當天3個兒子回老家與父親團聚，陳父疑因工作問題責備陳男。陳男供稱，父親一氣之下拿出甲苯潑灑，沾到他的眼睛，他逃開想去洗眼睛，過程中推了父親，但他當時眼睛看不見，不知父親摔倒。
2天後陳父陷入昏迷，外傭發現後告知家屬，醫院搶救至3日上午，仍傷重不治，院方診斷陳父有顱內出血情況，臉頰、手腳有小擦傷。警方研判陳父摔倒撞到頭，導致顱內小量出血，故當時不會馬上感到有異，直到2天後病情嚴重陷入昏迷。
警方到陳家勘驗，因離案發時間已數日，未取得可疑跡證；檢警根據陳男胞弟證詞，認為陳男涉案，約談到案後送辦。
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