狼師摸胸評發育 國中女崩潰

2017-02-13

〔記者蔡彰盛、黃美珠／新竹報導〕新竹黃姓國中教師被控在租屋處上家教時，以按摩名義，連續對2名女學生摸胸，甚至說「發育還可以」、「可以幫妳擦精油」，被害女生事後在校園看見黃師，瞬間情緒崩潰，新竹地檢署依利用權勢猥褻等罪嫌將他起訴。

檢警調查，黃姓教師103年9月起至12月間，趁就讀國中的小玲（化名）到他租屋處上家教課時，假借幫她按摩名義，伸手撫摸胸部。

104年8月底，就讀國中的小美（化名）在他租屋處上家教課時，故技重施，還說「發育還可以」、「如果妳還有什麼狀況的話，下次來我可以幫妳擦精油」等語。事後小美在校園看到黃姓老師時，曾有情緒失控情形，校方循線得知報警偵辦。

新竹縣政府教育處表示，黃男是代理教師，案件爆發後已遭停職、解聘。此外，正式的教師不准在家開補習班授課，被查獲要記過且當年考績不得列甲。長期的代理教師比照正式老師規定，但是短期代理教師則不受此規範。