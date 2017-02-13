只錄到情話 告不成通姦

2017-02-13

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕一名老闆娘發現老公常不回家，偷偷查看老公車上的行車記錄器，赫見女職員對先生告白「我會愛你一輩子！」憤告二人通姦，檢方調查時，案情峰迴路轉，原來老闆懷疑妻子給他戴綠帽，氣憤不願回家，女職員深感同情才出言安慰，哪知被當成把柄，且老闆娘也無通姦實證，全案不起訴。

林妻指控，張女是他們夫妻所開公司的員工，任職期間住在公司樓上，去年1月她發現先生車上的行車記錄器，錄到張女對先生告白「我會愛你一輩子！」

林妻與兩名兒子「公審」林男與張女，兩人竟表示「彼此相愛已久」，張女隔天就被林妻趕出去，她事後發現張女身材走樣，疑似懷孕，咬定是張女引誘林男離家在外同居，此後林男即拒不返家。

林妻怒告兩人通姦，並加告張女和誘有配偶之人脫離家庭等罪嫌。

林男及張女堅決否認通姦，林男說行車記錄器所錄車內對話，是因心情不好向張女訴苦時，張女說會愛他一輩子，當時他也被張女的告白嚇到。

張女辯稱，她向老闆的告白，是因同情要安慰才這麼講，她沒有懷孕；至於老闆離家是因家裡的關係，不是她引誘。

檢方調查，行車記錄器雖錄到張女說「我愛你」、「你很愛我嗎？一輩子喔！」林男回答「不要客氣啦，照顧妳們應該的！」等話，然刑法通姦罪是指具有決定性自主能力的男女雙方，合意實施婚姻關係外姦淫行為，而「姦淫」需有性器官接合。錄音內容僅能證明2人過從甚密，無法藉此揣摩有通姦情事。

林男還說，他懷疑妻子給他戴綠帽而不想回家，之後妻子拿行車記錄器給他看，趁機逼他簽名離婚，他堅決不簽才離家，自己不想回家根本與張女無關。全案不起訴。