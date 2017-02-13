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騎士被撞飛 「護身倒法」僅輕傷

2017-02-13

〔記者余衡／新北報導〕新北市板橋區本月9日傍晚5點多，發生一起汽機車對撞車禍，29歲林姓男子開車欲進入巷道時，與沿館前東路左轉的21歲張姓機車騎士正面對撞，巨大撞擊力道讓張男騰空飛起，再撞上擋風玻璃，所幸張男在空中翻轉一圈後，採用類似柔道的護身倒法方式，落地後翻滾緩衝力道，送醫後幸無大礙。

警方調查，車禍當時雙方都未妥善注意前方車況，雖然車速不快，但幾乎都沒煞車，對撞後汽車引擎蓋凹陷、擋風玻璃大面積碎裂，機車車頭則被撞到支離破碎、面目全非，所幸因為天氣寒冷，張男穿著厚重衣物，再加上翻滾時順勢緩解撞擊力道，僅手腳多處擦、挫傷，車禍後還能主動坐起等候救援；雙方酒測值皆為0，詳細肇事責任歸屬有待釐清。

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  • 張男機車車頭面目全非。（記者余衡翻攝）

    張男機車車頭面目全非。（記者余衡翻攝）

  • 張姓機車騎士被撞飛，但幸翻滾順勢緩解撞擊力，還能自己爬起來。（記者余衡翻攝）

    張姓機車騎士被撞飛，但幸翻滾順勢緩解撞擊力，還能自己爬起來。（記者余衡翻攝）

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