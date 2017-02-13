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載愛女上班 慈父遇逆撞身亡

2017-02-13

〔記者曾健銘／新北報導〕53歲王姓男子昨騎機車載22歲的小女兒去上班，行經新北市三重仁美街，遭也載7歲女兒，卻逆向跨越車道的41歲張姓騎士衝撞，2車正面對撞，4人彈飛重摔在地，王男傷重不治，張男插管搶救中，2人的女兒僅受輕傷，慈父護女上班卻遭死劫，讓家屬悲痛萬分。

女兒忍痛爬起又倒下

新北市消防局昨上午10時許獲報，救護人員趕往三重仁美街，發現2輛機車對撞，衝擊力道猛烈，機車殘骸四散，2名騎士倒在地上動也不動，其中王男頭部重創流血，張男右小腿骨折、鼻孔不斷冒血，2人現場皆無意識及生命跡象，分別送醫急救，王男中午11時許不治，張男昏迷插管搶救中。

警方調閱路口監視器，發現當時王男騎車、小女兒坐後座，由仁美街往自強路前進，張男騎車由對向而來。監視器拍下車禍當時，王男倒地不起，王女心繫父親安危，忍著疼痛奮力爬起欲上前查看爸爸傷勢，但因自己也受傷，走沒幾步又倒下。

肇事者也載女兒 站踏板

由於張男的幼女違規站在座椅前的腳踏板上，張男環抱女兒騎車，疑因此影響車頭轉彎及視線，致逆向跨到對向車道，與王男的機車正面對撞。

不過撞擊點前方約10多公尺有條小巷，警方也不排除張男打算左轉，提前跨越至對向車道釀禍，警方事後抽血檢驗，兩駕駛均無酒駕。

據了解，王男從事成衣業，非常疼愛小女兒，只要有時間，都會親自騎車接送女兒上下班；王男的臉書滿是與家人出遊合照，小女兒更小鳥依人般靠在爸爸身旁，父女倆感情極佳。鄰居透露，王男為人和善，見面時都會打招呼，因小女兒沒有機車，不忍女兒搭車上下班，沒想到卻遭遇死劫，鄰居哀嘆：「真的很可惜！」

警方表示，張男讓7歲女兒違規站在座椅與龍頭間的腳踏板上，根據道路交通管理處罰條例，機車前踏板不得搭載人員，依法可罰300元以上、600元以下；警方也表示，人員站在腳踏板上不僅違規，也會影響行車視線以及駕駛的靈活度，大大危害行車安全，不排除當時因此肇事。

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  • 監視器拍下對撞瞬間。（記者曾健銘翻攝）

    監視器拍下對撞瞬間。（記者曾健銘翻攝）

  • 監視器拍下張男跨越車道逆向。（記者曾健銘翻攝）

    監視器拍下張男跨越車道逆向。（記者曾健銘翻攝）

  • 王男與小女兒（中）的開心合照。（取自臉書）

    王男與小女兒（中）的開心合照。（取自臉書）

  • 新北市三重區發生死亡車禍後，警方封鎖現場調查。（記者曾健銘翻攝）

    新北市三重區發生死亡車禍後，警方封鎖現場調查。（記者曾健銘翻攝）

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