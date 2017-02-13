馬達從天降 馬拉松跑者K中頭
2017-02-13
〔記者鄭景議、鍾泓良、聶瑋齡、林惠琴／台北報導〕台北渣打馬拉松昨開跑，40歲陳姓男跑者跑到堤外麥帥二橋下，一只10多公斤重的老舊待修馬達突然從橋面掉下，擊中他的頭臉，當場噴血倒地，眾人驚嚇大叫，陳男斷了4顆牙及腦震盪，總計縫了16針，幸無生命危險。
台北市政府新建工程處昨證實，馬達來自麥帥橋待修的橋樑工作平台，承諾會負起責任賠償傷者。
「台北渣打公益馬拉松」今年舉辦第四屆，陳男遭擊傷時，附近5公尺內沒有其他跑者。目擊者說，陳跑到彩虹河濱公園準備通過麥帥二橋下，馬達無預警從上方橋樑處掉下，先打到他的頭和臉，再砸落地面發出「碰」巨大聲響，陳男臉部鮮血直冒，倒地哀號。主辦單位人員趕到幫忙止血，再由救護車送醫，陳意識清醒，頭部縫了12針、下巴4針，上下排門牙掉了4顆。三軍總醫院急診部主任藍國徵表示，患者經電腦斷層掃描，並無危及生命的情況，患者有腦震盪現象，必須住院持續觀察。
事發後，工務局LINE群組傳訊息問新工處說「麥帥橋上怎會有抽水馬達，又不是抽水站，是否是哪輛行車掉落？有無監視器可查？」新工處科長郭俊昇表示，「不知道那個東西竟然會掉下來，我們還是會認為是一個意外」。
新工處晚間發出新聞稿表示，麥帥二橋橋樑底部下方設有工作平台車，因橋樑完工超過20年，部分零件材料老化需更換，新工處已完成發包，預定2017年3月前完成修繕，未料，平台車上馬達基座零件鬆脫，突然掉落。肇禍的拖吊式馬達重逾10公斤，只比籃球小一些，原本放在上方橋樑維修車上，提供工作平台（天車）移動的動力，而橋樑到地面至少10公尺。
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