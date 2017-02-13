醋男當2稚子面 掐死小媽咪

2017-02-13

氣她和酒客曖昧 見警招認：「我做的」

〔記者徐聖倫、王定傳／新北報導〕20歲蔡姓女子與30歲蘇姓男友同居，未婚育有2歲及1歲的稚子，蘇男不滿蔡女瞞著他在酒店工作，昨清晨蔡女酒醉返家，他查看蔡女的手機，發現與酒客有曖昧言語，2人因此激烈爭吵，蘇男一時失控，不顧2子在旁驚嚇啼哭，緊勒蔡女脖子直到臉色發青，蔡女送醫不治；蘇男全身顫抖，告訴趕到醫院的員警說：「是我做的！」訊後被檢方聲押獲准。

闖禍蘇男收押

警方調查，蘇男從事裝潢工作，與蔡女交往3年半，2人在新北市中和區租套房同居，未辦結婚登記，育有2子，蔡女常在臉書上傳與蘇男及孩子的合照曬恩愛，蔡女因工作之故，常醉醺醺回家，蘇男不知蔡女在酒店工作，對蔡女常酒醉感到不滿。

掐昏後打119求助

蘇男供稱，昨清晨5時許，蔡女又酒醉回家，他發現蔡女手機LINE上與男酒客有曖昧留言，才察覺蔡女在酒店工作，2人當著孩子面前大吵，2名稚子被爭吵聲嚇得大哭，他氣瘋了，抄起掃帚柄痛毆蔡女，再用手掐住她的脖子不放，直到蔡女全身癱軟昏厥才驚覺釀禍，打119求助，送醫急救3小時不治。警方趕到醫院，蘇承認「是我做的，不知道會這樣」。

警方調查，蘇男有傷害前科，蔡女的父母反對這段感情，蔡女執意交往，2年前開始很少與家人聯絡，不過蔡女的父母仍不時關心。蔡女的父母昨趕到醫院，目睹愛女遺體傷心痛哭，蔡母悲喊「把他（蘇男）關到死！」蘇男的母親對兒子失手殺人難以置信，在警所表情嚴肅、不發一言；警方訊後依殺人罪將蘇男移送法辦。

鄰居眼中，蘇男、蔡女是「很好的夫妻」，直到昨出事才知道2人沒結婚。鄰居說，常看到2人帶著孩子出門，雖半夜偶爾聽到2人爭吵、孩子哭鬧，但感覺只是一般夫妻間偶發爭執，對釀成命案十分震驚。

2稚子社會局協助安置

新北市家防中心主任許芝綺表示，社會局評估女方家長還處於震驚情緒，尚有後事要辦理，男方家屬也無法照顧小孩，暫由社會局協助安置2名小孩。