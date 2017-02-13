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受傷警︰他像發狂鬥牛

2017-02-13

〔記者邱芷柔／屏東報導〕在警界均服務超過20年的黃志明、潘郝傳駿，昨經歷了從警以來最驚險的一晚，2人開警車緊追飛車亂撞的李姓嫌犯，未料李嫌大迴轉後朝警車迎頭撞上，2名警員仍下車開槍，奮勇壓制嫌犯，被送到醫院時，心有餘悸直呼，「太瘋狂了！」

負責開車的黃志明說，李男在派出所附近橫衝直撞後，開車往屏科大的方向逃逸，擔心會肇事馬上開警車追上去，天色昏暗，突然看見前方有車燈直駛而來，絲毫沒有減速，他喊了一聲「慘了！」就被撞上，閃都來不及閃。

副駕駛座的潘郝傳駿說，李男就像發狂的鬥牛，在派出所附近橫衝直撞，還試圖衝撞員警，他一度拿出警棍敲擊對方的擋風玻璃，想要將嫌犯攔下，但李男不下車，反而加速狂飆，與對方迎頭撞上後，感覺左肩非常疼痛，以為是脫臼，擔心李還有動作，不顧傷勢下車。

「我還被他咬了一口！」潘郝傳駿說，他下車後看見李跟著下車，並對著他們怒吼，要往他們衝過來，他對空鳴槍後，再朝李的腿部開槍，儘管一槍打中右腳踝，李仍然朝他們奔來，想奪走警槍，他和黃員用盡力量把對方壓制在地上，李想要掙脫，還朝著他受傷的左手臂咬了一口，他知道絕不能放手，隨後線上警網趕到現場，才鬆了一口氣。

黃志明、潘郝傳駿制伏嫌犯後，被送往屏東醫院檢查傷勢，黃志明右腳膝蓋及頸部挫傷，且身上多處擦傷，潘郝傳駿左肩斷裂骨折並有多處挫傷，均無生命危險。

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  • 李嫌開車衝撞警車，造成2警受傷 。 （記者邱芷柔攝及翻攝）

    李嫌開車衝撞警車，造成2警受傷 。 （記者邱芷柔攝及翻攝）

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