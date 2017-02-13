瘋狂駕駛「大開殺戒」2警負傷 警開20槍制伏

2017-02-13

〔記者邱芷柔／屏東報導〕49歲李姓男子昨晨在超商寫下「我將大開殺戒！」的紙條交給店員後，開轎車在屏東縣內埔鄉的大馬路上瘋狂朝人衝撞，行徑如同隨機殺人，李男造成2名員警、2名民眾受傷，過程中警方總計開了20槍，李男被射中右腳腳踝，才束手就擒。

寫「大開殺戒」紙條交超商店員

警方表示，李男是桃園人，沒前科，初步了解他精神狀況不佳，現場沒有聞到酒味、異常味道，是否有吸毒、酒駕，或其他犯案原因待釐清；李男昨已轉院到高雄榮總戒護中，警方將依殺人、妨害公務、公共危險等罪嫌偵辦。

警方調查，李姓男子昨凌晨1點到屏東內埔鄉龍泉派出所旁的超商，跟店員要紙筆，寫下「已證般若，我將隨意殺生，大開殺戒，要命別亂跑」的紙條，拿給店員後，轉身走出，開著銀色舊款的NISSAN SENTRA轎車離去。

高速迴車發狂衝撞 撞傷2警2民眾

李男留字條的超商離龍泉派出所不到20公尺，只有一路之隔，他無視派出所就在一旁，發狂似地開車朝超商外的3名民眾衝撞，其中1人閃避不及受傷，隨後倒車撞倒路旁機車，並至少3次高速迴車，以不同方向朝路邊的機車、派出所衝撞。

龍泉所員警聽到撞擊聲衝出，目睹李男駕車瘋狂亂撞，持警棍上前盤查，李男的車卻朝員警衝過來，副所長蕭吉良趕緊拿出警槍，朝車輪射擊，連開18槍仍沒辦法阻止李的瘋狂行為，李的車沿著原勝路往屏科大方向疾駛而去。

李男的車約開了400公尺後，再撞擊一輛行進中的機車，造成騎士臉部多處擦傷，員警黃志明、潘郝傳駿開巡邏車追上去，勤務中心也呼叫警網支援攔截，這時李的車突然大迴轉，高速對撞追捕他的警車，2車車頭全毀，造成警車內的黃志明、潘郝傳駿2警受傷。

黃及潘郝2員不顧傷勢拔槍下車，李男見狀也下車欲攻擊員警，潘郝傳駿先對空鳴槍無效後，開一槍射中李的右腳踝，才將他制伏，過程中李還一度要搶奪警槍。

李男的媽媽說，兒子已經兩年多沒有工作，他在桃園時會參加一些法會，幾天前有說要來屏東修道，不曉得為什麼會突然發生這種事情。