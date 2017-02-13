死裡逃生 撒嬌雞撲主人討摸
2017-02-13
〔記者蔡宗勳／竹崎報導〕仿土小雞「咕咕」病懨懨，雞主人侯炳煌擔心牠感染流感，原本打算淘汰，「咕咕」卻流露楚楚可憐神情，侯男不忍心，不時按摩小雞的頭、頸部，在他細心照料下，總算恢復健康，「咕咕」似乎知恩，看到主人就快跑向前，還樂於接受按摩，並露出很享受的模樣，彷彿成為寵物雞，並藉此取悅主人，令人嘖嘖稱奇。
嘉義縣竹崎鄉民侯炳煌的友人，2個月前送給他4、50隻孵化不久的小雞，起初養在有電燈照射取暖的雞籠，半個月後才戶外放養，其中1隻看起來無精打采，侯男擔心感染流感，深怕傳染其他雞隻，原本打算淘汰，病雞宛若知道命在旦夕，流露出楚楚可憐神情，他於心不忍，又把小雞放回雞籠，有時候還會按摩小雞的頭、頸部，在侯男細心照料下，小雞總算恢復健康，回到園子的雞群中。
說也奇怪，可能是要感謝主人的救命恩情，只要侯男走到園子，不管是不是要餵食，這隻雞就會飛奔過來，靠近主人的身邊，像要求再幫牠按摩，當侯男摸著小雞的頭、頸部，牠就露出很享受的模樣。
其他雞隻看到侯男，有些也會跑過來，但只要他伸手摸到牠們的身體就會嚇著逃開，只有這隻小雞樂在其中，最後連主人的家人都樂得幫牠做SPA。
侯炳煌說，現在只要一叫「咕咕」，這隻「撒嬌雞」就會應聲出現，只不過和家人的互動並沒有他的親近，「咕咕」眼中似乎分得出主人和家人的不同。
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