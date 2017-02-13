女調查官侵占男友錢 判賠503萬

2017-02-13

〔記者楊國文／台北報導〕調查局台中市調查站女調查官林彥慧，11年前和貿易商龍爵公司少東許逸宏交往，隔年2人情變翻臉，林女控告許男對她性侵、恐嚇，性侵部分獲不起訴，恐嚇罪被判緩刑定讞，事後許男反控林女A他的錢，法院依侵占罪判林女1年徒刑、得易科罰金定讞；民事部分，台北地院判林女須賠許男503萬元，林女已上訴。

結業曾獲馬英九頒獎

36歲的林彥慧是台大政治系、東吳大學法律研究所畢業的高材生，100年以第3名成績從第47期調查班結業，獲時任總統馬英九頒發獎狀；被前女友控告性侵的37歲許逸宏，一度遭羈押，事後發憤考上東吳法研所，也取得法學碩士學位。

富男友發憤取得法學碩士

許男控告林女侵占部分，林女辯稱，許男常向她借錢繳信用卡或包牌簽樂透，那些錢是許的還款，一審認定侵占罪證不足，判林女無罪，高等法院查出，林女11年前買進200多萬元股票，她雖辯稱是打工或兼家教所賺，但合議庭不採信其說詞，依侵占罪判她1年徒刑、得易科罰金32萬4000元定讞。

許男另提出民事求償，台北地院認定林女利用許男委託她提、匯款機會，侵占503萬元，判如數賠償；林女已上訴高院，高院訂3月7日對本案宣判。