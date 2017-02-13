最壞示範！3個小孩的媽 機場吞毒滅證
2017-02-13
發狂猛叫 小兒子嚇哭
〔記者黃旭磊／高雄報導〕張姓女子將二級毒品安非他命藏在襪子內，帶3名子女從高雄搭飛機要到澎湖，通關時安檢員要求脫鞋取出，張女竟將毒品放進嘴內，發狂猛叫並往管制門外跑，隨即被數名安檢員壓制，她的3歲小兒子因此被嚇哭，張女在小孩面前作最糟糕示範，若持毒且涉及運毒，刑責加重到7年起跳。
藏右腳襪子 安檢被發現
警方昨表示，住澎湖的35歲張姓女嫌，帶著9歲大兒子、8歲女兒、小兒子及媽媽，於前天傍晚5點10分許，搭乘立榮B7-8709高雄飛往馬公的班機，通過金屬探測門時形跡可疑，航警局高雄分局女安檢員發現，張女右腳襪子內有不明物體，要求脫鞋取出，張女竟將疑似毒品吞入嘴內，並掙脫安檢員發狂猛叫，還往管制門外跑。
母親隨行 苦勸吐出來
安檢隊長劉安民指出，張女將毒品藏於襪子內，怒罵「門又沒有叫」、「你沒資格檢查我」，遭數名安檢員壓制，張女的3名子女嚇得不說話，小兒子還哭出來，張母也苦勸女兒坦承，張女才吐出以衛生紙包裹的物品，經檢視疑似毒品吸食器及不明結晶物。
警方檢測結晶物，呈現二級毒品安非他命陽性反應，隨後在張女隨身肩背包內查獲2包白色結晶物，左腳襪子內起出4包白色結晶物，檢測為安非他命，合計7小包（毛重合計7.01公克）。
警方表示，張女一行5人到高雄找親戚，供稱「因獨力撫養一家老小，生活感到極大壓力，才藉由吸食安毒紓解壓力」，至於毒品則是在電子遊藝場「別人給的」，沒想到難逃法網。
張女落網後，張母帶著孫子離開警局，投靠高雄親戚家。航警表示，依毒品危害防制條例，於機場持有毒品若涉及運毒，刑責加重到7年起跳，全案依違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。
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