元宵遶境聊天 4人慘遭醉駕撞飛
2017-02-12
〔記者湯世名／彰化報導〕元宵節濺血！昨天凌晨，36歲洪姓男子開車行經彰化市彰南路時，車輛突然失控，衝入路旁元宵節遶境活動的棚架，4名信眾被撞傷，送醫急救幸無生命危險，洪男酒測值高達每公升1.11毫克，被依公共危險罪嫌移送法辦。
幸好沒有生命危險
彰化警分局調查，這起車禍發生在昨天凌晨零時30分，地點在彰化市彰南路往芬園鄉方向，洪駕駛的車子突然衝撞路旁的轎車，再往前衝撞玉因宮搭設在路旁的棚架，現場參加活動的10多名信眾見狀連忙跳開，但仍有郭姓、張姓男子及一對朱姓兄弟閃避不及被撞倒，張男還彈到肇事車輛引擎蓋上，現場哀號聲不斷，消防單位獲報，將4名傷者送往彰化基督教醫院急救。
彰基急診部表示，4人分別是腳踝、小腿、大腿骨折，都沒有生命危險，不過朱姓哥哥失血1200CC，還要進一步觀察。肇事的洪姓男子僅有頭部撕裂傷。
被撞傷的信眾說，他們只是去參加活動，拜訪友人，實在很倒楣；其他信眾指出，元宵節遶境活動被酒駕男子給搞砸，要求嚴懲肇事者。
彰化警分局指出，洪男抽血酒測後，換算呼氣酒精濃度高達每公升1.11毫克，將他依公共危險罪嫌移送法辦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 台灣燈會第一天 人潮190萬人次
- 美國航母抵達關島 防衛西太平洋
- 金鋼狼26日訪台 X教授同行
- 《自由廣場》請小英為曹老師主持公道
- 土水師傅轉行 賣蛋糕9年出師
- 斷層帶不同 跟去年地震沒關係
- 網傳地震樓倒假照// 散播不實災情 2年刑
- 《推動直轄市新區自治政策》前台南縣長蘇煥智 表態選北市長
- 謝佳見喊冤大頭症 自律求完美
- 六甲逾3千隻火雞死亡 驗出禽流感陽性
- 美日夫人逛花園 梅蘭妮亞讓攝記很忙
- 〈圖文專欄〉喜歡你 更愛自己
- 司改國是會議 盼六月做成總結
- 寒流持續 週二起逐漸回暖
- 桃園升格後人口激增 估10年追上北市
- 相隔35年 旗山國中「半百」同學會
- 02/12 各報重點新聞一覽
- 《自由廣場》雲林子弟的自卑與自豪
- 火旁龍鬧元宵 2萬串炮炸9神龍
- 聶宏光／【極短篇】完美結局
- 陳冠全這招守布拉 很累但有效
- 眾遊客摸 金城武樹旁小精靈折翼
- 聲優王子好會撩 玫瑰飛吻電台粉
- 司馬庫斯櫻花季開跑 花開6成
- 中華路封路 民眾怨周邊塞爆
- 伊東勤︰陳冠宇爭一軍 要看經典賽表現
- 被台啤摸透 歐布萊恩要命失誤
- 新化大坑尾「擔飯擔」 105戶備古早味料理
- 健康充電站─老人防跌講座
- 低薪、景氣冷台灣實體黃金需求４年新低
- 燈節花車遊行 賞「雞」人潮擠爆
- 台南火雞異常死亡 驗出禽流感陽性
- 4強末班車 北一女贏了就上
- 〈生活大補帖〉感恩沒說出口 最大遺憾
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Democracy movement exhibition launched
- 鹿耳門聖母廟高空煙火 炸亮台江夜空
- 經典賽赴澳移訓／台灣隊再戰2場 16日返台
- 台北燈會遊行 西區化身不夜城
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taiwanese wounded in HK fire attack
- 馬克華柏格當警探 展開《愛國者行動》
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：元宵遶境聊天 4人慘遭醉駕撞飛
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分