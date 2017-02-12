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元宵遶境聊天 4人慘遭醉駕撞飛

2017-02-12

〔記者湯世名／彰化報導〕元宵節濺血！昨天凌晨，36歲洪姓男子開車行經彰化市彰南路時，車輛突然失控，衝入路旁元宵節遶境活動的棚架，4名信眾被撞傷，送醫急救幸無生命危險，洪男酒測值高達每公升1.11毫克，被依公共危險罪嫌移送法辦。

幸好沒有生命危險

彰化警分局調查，這起車禍發生在昨天凌晨零時30分，地點在彰化市彰南路往芬園鄉方向，洪駕駛的車子突然衝撞路旁的轎車，再往前衝撞玉因宮搭設在路旁的棚架，現場參加活動的10多名信眾見狀連忙跳開，但仍有郭姓、張姓男子及一對朱姓兄弟閃避不及被撞倒，張男還彈到肇事車輛引擎蓋上，現場哀號聲不斷，消防單位獲報，將4名傷者送往彰化基督教醫院急救。

彰基急診部表示，4人分別是腳踝、小腿、大腿骨折，都沒有生命危險，不過朱姓哥哥失血1200CC，還要進一步觀察。肇事的洪姓男子僅有頭部撕裂傷。

被撞傷的信眾說，他們只是去參加活動，拜訪友人，實在很倒楣；其他信眾指出，元宵節遶境活動被酒駕男子給搞砸，要求嚴懲肇事者。

彰化警分局指出，洪男抽血酒測後，換算呼氣酒精濃度高達每公升1.11毫克，將他依公共危險罪嫌移送法辦。

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  • ，轎車車頭嚴重毀損。（記者湯世名翻攝）

    ，轎車車頭嚴重毀損。（記者湯世名翻攝）

  • 洪男酒駕衝撞廟方搭設的棚架，造成4名信眾腳部骨折。（記者湯世名翻攝）

    洪男酒駕衝撞廟方搭設的棚架，造成4名信眾腳部骨折。（記者湯世名翻攝）

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