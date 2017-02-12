登堂入室嘿咻人妻 小王被人夫拖出來打

2017-02-12

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市楊姓男子回家發現房間傳出妻子的嬌喘聲，打電話拜託張姓友人到場協助，2人從房裡拉出姦夫陳男毒打一頓，陳男簽下500萬元遮羞費的切結書，事後對2人提告恐嚇取財，但法官認為，陳男在自由意志下簽切結書和拿錢出來，判決無罪。

簽下500萬遮羞費

律師林心惠表示，楊男若要拿到500萬元，可以持切結書去法院聲請支付命令，陳男雖能提出異議，否定債權存在，但法院審理時，因刑事已判決楊男恐嚇取財無罪，若綜合事證仍對楊有利，那麼楊男就有機會順利拿到這筆遮羞費。

判決指出，前年6月中旬，楊男回家發現，妻子竟趁他不在家時帶著小王回家偷歡，楊男趕緊通知張姓友人到場，半小時後，張男到了楊家，2人敲門後楊妻打開房門，2人瞅見陳男躲在門後，便將他一把拉出房間。

楊男問陳：「你跟我老婆上過幾次？」陳答：「2次」，楊聽到答案後一時氣憤徒手毆打陳男（此部分涉犯傷害罪，一審判拘役15日，得易科罰金），導致陳男左手臂和脖子挫傷。

楊男問陳男要怎麼解決？陳拜託不要報警，還說他太太有病，知道此事會受不了，不管楊提什麼條件他都答應；陳男先帶楊、張2人去他2個弟弟家借了5萬元，還簽下切結書，同意支付500萬元遮羞費。

陳男事後反悔，提告傷害及恐嚇取財，指控楊、張2人拿著刀逼他簽下切結書，不簽就要活埋他；橋頭地院審理時，合議庭綜合各項事證，發現楊男打完陳後，手中確實曾拿過菜刀、藍波刀，但2把刀分別被張男和楊妻奪下，沒有機會對陳動刀。

恐嚇取財敗訴

而陳男帶著楊、張去借錢時，是獨自下車前往2個弟弟家中，但陳男卻沒有趁機向親人求援，與一般受脅迫者常情不符，且無法證明陳是在被強迫的情況下簽切結書，因此認定恐嚇取財不成立，判楊、張無罪，可上訴。