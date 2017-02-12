警車當救護車飆 救回氣喘小女孩

2017-02-12

母心急 連闖紅燈被攔下

〔記者許國楨／台中報導〕台中市吳姓婦人的6歲女兒前晚氣喘發作，不巧家中的氣喘藥用完，吳婦焦急開車載女兒去醫院急救，連闖好幾個紅燈，遭警攔車，吳婦一下車便喊「救救我女兒」，警見女童危急，馬上抱進警車，警車當救護車，一路鳴警笛將其送醫，經救治後無生命危險，吳婦淚流滿面，感謝警方救女兒一命。

緊急狀況 闖紅燈免罰

特別的是，由於這是特殊緊急狀況，警方並未開闖紅燈罰單。

前晚8點多，台中市警局第六分局市政派出所巡佐袁金松、警員鍾啟翰巡經環中路、朝馬路口時，大老遠就見一輛銀色轎車在快車道奔馳，還違規連闖多個紅燈，員警立即開啟警示燈尾隨，並在下一個路口攔下。

暖警即刻救援 母好感恩

開車的吳婦見警馬上衝下車，神情驚慌地拍著警車車窗求救，原來是她6歲的女兒天生有氣喘症狀，因發病需送醫。員警發現小女孩臉色發白、四肢無力，狀況危急，馬上將她抱上警車，由於當時正值車流量頗大的交通尖峰時段，警方隨即鳴警笛一路沿著台灣大道疾駛，及時護送母女到台中榮總急診室，所幸經治療後小女孩已平安出院。

吳婦向警方表示，女兒天生有氣喘的症狀，每到冬夜溫降時總會突然發作，稍早在南屯區住處看電視時突然發作，而家中的氣喘藥又剛好用完，開車急載女兒送醫途中塞車，幸好遇到暖警，救回女兒一命。