獸父拗檢查處女膜 當繼室面性侵女兒
2017-02-12
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕陳姓男子自稱可替人畫符、改運，誆稱女兒卡到陰，接連對女兒胸部伸出鹹豬手，並以檢查處女膜完整為由指侵，東窗事發後，聲稱平日與妻女全裸打坐靈修，對女兒沒私慾，但合議庭並不採信，依強制性交與猥褻罪，重判獸父11年徒刑，要妻女全裸打坐
靈修部分，則交由檢方另案偵辦。
還拗3人常全裸靈修沒私慾
判決書指出，陳男工專畢業，平日打坐、靈修，並替家人與友人畫符、改運、調身體。103年間，陳男女兒小萍（化名）就讀國中，陳男竟稱她「卡到陰」，以改身體、改運為由，猥褻胸部達數分鐘。
事隔2週，陳男發現小萍要前往男友住處，竟當著妻子（小萍的繼母）的面，表示要檢查處女膜是否完整，掀開裙子指侵。事後小萍向社工告知，被緊急安置，社工報請檢警偵辦。
陳男聲稱，摸胸是為了幫女兒改身體，還大言不慚是要檢查處女膜而非指侵。陳男還說，他與妻子及小萍3人常脫光打坐靈修，若他對女兒有私慾，何必要等到事後才如此？
小萍告訴法官，父親常幫人改運或隔空畫符，從來沒叫人把衣服掀開，且父親指侵時，一旁的繼母還說：「你不要動她啦！」她原本打算一輩子不要說出來，從此都躲著爸爸就好。
獸父無悔意 重判11年
合議庭認為，陳男嚴重戕害未滿14歲女兒身心健康與人格發展，違反人倫甚鉅，且犯後仍飾詞狡辯，將自己的行為合理化，根本毫無悔意，因此重判11年。
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