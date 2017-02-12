兩人四腳抖不停 鴛鴦詐賭被抓包
2017-02-12
〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣永靖鄉日前一場麻將賭局中，曹姓男子與蔡姓女子的雙腳在賭桌下不斷抖動或移動，另4名賭客懷疑有詐，強行脫下2人的鞋，果然在鞋墊找出發報器，這齣「抓詐賭」的過程，被賭客PO網，警方通知6人到案說明，依賭博、妨害自由、詐欺等罪嫌將6人函送法辦。
鞋墊找出發報器
本月6日，臉書社團「黑色豪門企業」出現一段影片，畫面中曹男（57歲）遭束帶綑綁雙手，坐在地上哀求，鞋子已被脫掉，蔡女（50歲）也被現場賭客強逼脫鞋，鞋墊下被起出發報器，賭客逼問：「是誰叫你來做的？」
賭客氣到PO上網
影片引起議論，有人說「買賭神的透視隱形眼鏡就不會被抓包了」、「2年前過時的產品」、「詐賭要剁手囉」；有人解惑「這是『小蜜蜂』，又稱之為信號發報機 ，以震動方式得知同伴要什麼牌， 餵牌給對方，所以能很快聽牌，要2人一組才能進行！」
挨詐的也被帶回警局
警方展開調查，得知本月3日，蔡女、曹男赴郭男（40歲）承租的透天厝賭麻將，2人在鞋內藏匿無線電發報器，互傳暗號，彼此餵牌，卻因動作實在太大而東窗事發。
員林分局偵查隊隊長詹廷育表示，本案無人報案，警方主動偵辦後，找到郭男，再一一追出4名賭客與主持人劉女（45歲）。
眾人到案後，坦承以3千元一底賭博，但是發報器早被丟棄，是否詐賭或有無私下動刑？眾人三緘其口，被強制脫鞋縛手並揭穿詐賭的曹男和蔡女，也不願多說。
警方表示，10多年前查獲這類舊式詐賭工具，沒想到如今還有人使用。警方說，發報器和接受器被藏在鞋內，2人約定暗號，用腳踩發報器，將暗號傳到對方的接收器，彼此餵牌，勝率大增，但這2人顯然動作粗糙才會被抓包。
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