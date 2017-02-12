小三擁遊艇、妻擁名車 贓款買的全查扣

2017-02-12

防脫產 沒收新制發威

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園警方追緝「菜刀大盜」張宗輝，發現他無業卻生活闊綽，動力舢舨、轎車總共要價4百多萬元，雖然分別登記在女友、妻子名下，但都是他出資購買，研判購買資金是贓款，因此將舢舨、轎車全數查扣，這也是105年7月沒收新制上路後，桃警首起查扣案例，期盼日後透過拍賣，補償被害人的損失。

「沒收新制」是將沒收對象擴及非善意取得犯罪所得的第三人，避免犯罪者將不法所得移轉或脫產，導致被害人求償無門，37歲江姓男子曾以7百多萬元詐騙贓款購入房屋，再轉贈給媽媽，去年桃園地檢署曾向法院遞狀，聲請沒收。

曾有贓款贈屋被沒收

警方表示，張宗輝駕駛的動力舢舨，買進時約9成新、花費2百多萬元，登記在黃姓女友名下，要價2百多萬元的凌志轎車則登記在妻子名下，警方追問他，船、車是否用贓款買的？他都否認，但被問到沒工作哪來的錢？他不願回應。

檢方表示，警方可就犯罪不法所得先行查扣，包括錢、車子、房子等，檢察官偵辦時會就相關證據認定，例如無業如何有能力買房、買車？被告能否提出薪資所得或相關證明？一旦認定屬於不法犯罪所得，在偵查階段經被告同意可進行拍賣，否則須等判決確定後再拍賣，所得款項用來補償被害人的損失。