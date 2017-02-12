駕遊艇養小三 菜刀大盜「偷」出名被捕

2017-02-12

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕42歲男子張宗輝專在北台灣闖空門，因習慣取屋內菜刀防身，被警稱為「菜刀大盜」，得手6百多萬元財物，拿去買名車享受，甚至買一艘動力舢舨當遊艇，不時出海逍遙，桃園市警前晚逮人，依加重竊盜罪嫌移送法辦。

警方說，張嫌狡猾且熟知監視系統，刻意避開交通要道及人口密集處，專挑緊鄰農田、菜園或溪流的民宅，下手前先掌握屋主日常行蹤。

聽見小三喊名 大盜露餡

由於「菜刀大盜」作案猖獗，八德、平鎮、桃園、中壢、龍潭、大溪警方合組專案小組，過濾北北桃上千支監視器，從桃園一路追緝到新北市野柳漁港，無意間發現一艘動力舢舨上的可疑男子很像嫌犯。

出門犯案 這回人贓俱獲

警方進而查知，舢舨登記在小三黃姓女子名下，遂跟監黃女至新北市板橋區住處，從而發現可疑男子經常出入，警盯梢時聽到黃女大喊：「張宗輝，你每次開船都不整理，都是我在清掃，下次再這樣就不讓你開船了！」才確定嫌犯名叫張宗輝。

10日晚上張宗輝從新北騎機車到桃園龍潭犯案，被埋伏警方逮捕，查扣油壓剪、手套、頭套及甫得手的洋酒、現金。

至少犯30案 得手逾6百萬

警方表示，張宗輝常忍著低溫騎機車犯案，清查至少犯下30多件住宅竊案，專偷黃金、現鈔，估計所得超過6百萬。

警方表示，張宗輝生活愜意，經常出沒野柳漁港，把舢舨當遊艇開出海遊憩、釣魚，並以凌志進口轎車代步。

警方調查，市價2百多萬元的動力舢舨雖登記在黃姓女友名下，2百多萬元轎車登記在張妻名下，但實際使用人都是張宗輝，研判都是他銷贓後購得，以借名登記方式逃避追贓，警方已予以查扣。