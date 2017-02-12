駕遊艇養小三 菜刀大盜「偷」出名被捕
2017-02-12
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕42歲男子張宗輝專在北台灣闖空門，因習慣取屋內菜刀防身，被警稱為「菜刀大盜」，得手6百多萬元財物，拿去買名車享受，甚至買一艘動力舢舨當遊艇，不時出海逍遙，桃園市警前晚逮人，依加重竊盜罪嫌移送法辦。
警方說，張嫌狡猾且熟知監視系統，刻意避開交通要道及人口密集處，專挑緊鄰農田、菜園或溪流的民宅，下手前先掌握屋主日常行蹤。
聽見小三喊名 大盜露餡
由於「菜刀大盜」作案猖獗，八德、平鎮、桃園、中壢、龍潭、大溪警方合組專案小組，過濾北北桃上千支監視器，從桃園一路追緝到新北市野柳漁港，無意間發現一艘動力舢舨上的可疑男子很像嫌犯。
出門犯案 這回人贓俱獲
警方進而查知，舢舨登記在小三黃姓女子名下，遂跟監黃女至新北市板橋區住處，從而發現可疑男子經常出入，警盯梢時聽到黃女大喊：「張宗輝，你每次開船都不整理，都是我在清掃，下次再這樣就不讓你開船了！」才確定嫌犯名叫張宗輝。
10日晚上張宗輝從新北騎機車到桃園龍潭犯案，被埋伏警方逮捕，查扣油壓剪、手套、頭套及甫得手的洋酒、現金。
至少犯30案 得手逾6百萬
警方表示，張宗輝常忍著低溫騎機車犯案，清查至少犯下30多件住宅竊案，專偷黃金、現鈔，估計所得超過6百萬。
警方表示，張宗輝生活愜意，經常出沒野柳漁港，把舢舨當遊艇開出海遊憩、釣魚，並以凌志進口轎車代步。
警方調查，市價2百多萬元的動力舢舨雖登記在黃姓女友名下，2百多萬元轎車登記在張妻名下，但實際使用人都是張宗輝，研判都是他銷贓後購得，以借名登記方式逃避追贓，警方已予以查扣。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 台灣燈會第一天 人潮190萬人次
- 美國航母抵達關島 防衛西太平洋
- 金鋼狼26日訪台 X教授同行
- 《自由廣場》請小英為曹老師主持公道
- 土水師傅轉行 賣蛋糕9年出師
- 斷層帶不同 跟去年地震沒關係
- 網傳地震樓倒假照// 散播不實災情 2年刑
- 《推動直轄市新區自治政策》前台南縣長蘇煥智 表態選北市長
- 謝佳見喊冤大頭症 自律求完美
- 六甲逾3千隻火雞死亡 驗出禽流感陽性
- 美日夫人逛花園 梅蘭妮亞讓攝記很忙
- 〈圖文專欄〉喜歡你 更愛自己
- 司改國是會議 盼六月做成總結
- 寒流持續 週二起逐漸回暖
- 桃園升格後人口激增 估10年追上北市
- 相隔35年 旗山國中「半百」同學會
- 02/12 各報重點新聞一覽
- 《自由廣場》雲林子弟的自卑與自豪
- 火旁龍鬧元宵 2萬串炮炸9神龍
- 聶宏光／【極短篇】完美結局
- 陳冠全這招守布拉 很累但有效
- 眾遊客摸 金城武樹旁小精靈折翼
- 聲優王子好會撩 玫瑰飛吻電台粉
- 司馬庫斯櫻花季開跑 花開6成
- 中華路封路 民眾怨周邊塞爆
- 伊東勤︰陳冠宇爭一軍 要看經典賽表現
- 被台啤摸透 歐布萊恩要命失誤
- 新化大坑尾「擔飯擔」 105戶備古早味料理
- 健康充電站─老人防跌講座
- 低薪、景氣冷台灣實體黃金需求４年新低
- 燈節花車遊行 賞「雞」人潮擠爆
- 台南火雞異常死亡 驗出禽流感陽性
- 4強末班車 北一女贏了就上
- 〈生活大補帖〉感恩沒說出口 最大遺憾
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Democracy movement exhibition launched
- 鹿耳門聖母廟高空煙火 炸亮台江夜空
- 經典賽赴澳移訓／台灣隊再戰2場 16日返台
- 台北燈會遊行 西區化身不夜城
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taiwanese wounded in HK fire attack
- 馬克華柏格當警探 展開《愛國者行動》
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：駕遊艇養小三 菜刀大盜「偷」出名被捕
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分