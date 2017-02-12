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今彩539頭獎5注 各得480萬

2017-02-12

〔記者鄭琪芳／台北報導〕昨晚開獎的第106000012期大福彩，頭獎摃龜，獎金1.81億元累入下期。昨晚第106000036期今彩539，頭獎5注中獎，各得480萬元，獎落屏東縣屏東市民生路「財來彩券行」、新北市土城區廣明街「柏樂彩企業社」、苗栗縣公館鄉館中村近光路「興煥投注站」、桃園市龍潭區龍元路「錢讚彩券行」、新北市三重區三民街「得運彩券行」。

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