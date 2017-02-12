情敵阻愛？下手溺殺判賠338萬

2017-02-12

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕59歲婦人劉金香擔任看護時，愛上80歲曾姓老鄰長，由於曾翁78歲曾姓堂嬸多次阻撓兩人戀情，她懷疑曾婦是情敵，竟於104年11月，狠心將曾婦壓入水深約10公分的溝渠內溺死。刑事部分，二審依殺人罪判刑14年；曾婦子女提出民事求償，桃園地院判決劉婦賠償曾婦的兒子178萬元、女兒160萬元。

判決書指出，劉婦曾在曾翁家中擔任看護，照顧他行動不便的妻子，疑似對曾翁日久生情；她在曾妻過世後追求曾翁，但曾翁的曾姓堂嬸等親友都反對這段黃昏戀，劉婦懷疑曾婦是情敵而懷恨在心。

104年11月5日凌晨4點多，劉婦到新屋區一處祠堂找曾翁未果，反而遇到曾婦，兩人發生爭吵及肢體衝突，雙雙跌落一旁溝渠，劉婦乘隙跨坐在曾婦身上，將她的頭壓進水中溺死後逃逸。

劉婦在民事庭辯稱，因對方把她罵得很難聽，才會打起來，她沒有殺害曾婦也沒有掐她，她賣房剩下90多萬元，想賠給曾婦子女被拒。

刑事部分，劉婦二審已被依殺人罪判刑14年，法官指出，劉婦在刑案審理時，坦承出手壓制曾婦頭部，法醫研究所的解剖報告也指出，曾婦因生前溺水窒息才導致呼吸衰竭死亡。

法官認為，劉婦確有殺人故意，審結判她須賠償曾婦兩名子女共338萬元。