媽寶毒蟲又來了！這回要娘鎖門擋警

2017-02-12

〔記者吳政峰／基隆報導〕22歲黃男曾因拒絕攔檢，嗆警察「叫我媽找記者！」被封為媽寶而登上新聞版面，日前他又因傷害未到案，抗拒拘提，命令老母親鎖門擋警察，仍被警方逮獲；警方並在他身上搜出毒品，訊後依毒品罪嫌送辦。

黃男曾犯毒品、竊盜案，之前被警方攔查，除嗆聲要找媽媽通知記者、議員，有次甚至與警察大打出手，猛勒員警脖子，行徑乖張。

前年黃男與人發生車禍，拒絕和解，被提告傷害罪卻未出庭應訊，檢方因此核發拘票，要求員警拘提到案。

8日晚間，基隆市第一警分局偵查隊分隊長陳柏達、偵查佐陳青文、警員徐偉豪持拘票，前往黃男位於基隆市碇內的家中逮人，但黃男堅拒開門。

此時，黃母從外返家，警方趁她開門時一擁而上，黃男見狀大叫：「阿母鎖門，別讓他們進來！」黃母立刻奮力拉上鐵門，以一擋三，充分展現母愛。

黃男見母親快守不住大門，轉而拎著包包撞開大門，試圖在兵荒馬亂中突圍，所幸3警反手一把將他拉住，壓制在地。

警方隨後在黃男身上搜出安非他命3小包（毛重2.37公克）、K他命1小包（毛重2.79公克）、混合型毒品（毛重5.49公克）。

60多歲的黃母見功敗垂成，沮喪地坐在椅子上嘆氣。黃男得知大勢已去，母親也無能為力，收起跋扈之姿，乞憐應訊，被依違反毒品危害防制條例移送基隆地檢署偵辦。