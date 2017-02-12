閨密腹痛 女酒駕接送栽了

2017-02-12

〔記者吳政峰／基隆報導〕基隆女子阿惠（化名）日前與22歲潘女至KTV唱歌，疑因喝了太多啤酒，腹痛頻上廁所拉肚子，請潘女先載她回家休息，黃湯下肚的潘女義氣相挺，沒想到兩人才騎了2公里，就被警方攔檢，一起被帶到警局。

阿惠與潘女為閨密，形影不離，8日凌晨，阿惠搭乘潘女的機車，與朋友相約到基隆市區一間KTV飲酒作樂，兩人席間喝了4瓶啤酒，阿惠突感肚子痛，上了多次廁所依舊感到不適，因此向潘女說想回家休息。

酒過三巡的潘女已有酒駕前科，但擔心阿惠獨自返家危險，仍冒險載她，一路搖搖晃晃，在中山二路36巷口被基隆市第四警分局中山派出所警員戴玉龍、張森攔下，酒測值高達0.41。

兩人被帶到派出所頻道歉，阿惠腹痛難忍，借警局廁所紓解，上完後看到潘女面色凝重，才知道酒駕觸犯刑法的公共危險罪，當場哽咽，緊張地摀著肚子，不知如何是好。

警方依法將潘女移送基隆地檢署偵辦，由於是累犯，刑責可能加重；阿惠則想不到因為腹痛想回家竟害了好友。