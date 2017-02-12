警扮情侶租屋 衝進簽賭站
2017-02-12
〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市大同區歸綏街一戶民宅內暗藏六合彩簽賭站，業者透過屋外架設的多支監視器過濾訪客，並防範警方查緝，北市警大同分局偵查隊探員不僅假扮情侶找房子租屋，還扮修車工人在周邊監控，直到簽賭站開門收單，大批探員才衝入屋內，當場人贓俱獲，逮捕許姓負責人，起獲簽注單等贓證物，警詢後依賭博罪送辦。
警方接獲情資，就在離警局200公尺遠的一處民宅暗藏地下簽賭站，經深入調查，發現許姓男子的地下簽賭站為免遭警方鎖定，特別選在民宅暗巷內營業，同時在屋外裝設至少4支監視器，嚴密監控人員進出巷內，一有風吹草動，立即關閉移動門遷往他處，警方於是喬裝情侶租屋鬆懈戒心，再趁簽賭站收牌繁忙時，偽裝成工人，佯裝修車沿路詢問，終於循著暗巷連通式走道進入這處簽賭站內一舉查獲。
警方調查，許嫌經營這間地下簽賭站已有1年的時間，平日以「香港六合彩」做為中獎依據，專門收取大台北地區下線組頭簽單，由於他自身資金充裕、隱密性高、彩金豐厚，深受各方賭客信任，生意相當興隆。
警方說，許嫌除了利用傳統傳真機，也運用手機通訊軟體「LINE」等電腦網路或雲端資料庫接收簽單，標榜簽中六合彩三星可獲千倍彩金，搜索現場發現千餘張簽單，初估不法所得至少50萬元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 台灣燈會第一天 人潮190萬人次
- 美國航母抵達關島 防衛西太平洋
- 健康充電站─老人防跌講座
- 建立好關係 川普和安倍高球開打
- 星期專論》司法改革所為何來？
- 「腸躁症病友」 宜自我飲食記錄與調養
- 《觀察筆記》表面張力
- 〈逝去的愛〉每個愛情 都是一次成長
- 獅「萊辦桌」 饅頭捏饅頭
- 六甲逾3千隻火雞死亡 驗出禽流感陽性
- 美日夫人逛花園 梅蘭妮亞讓攝記很忙
- 巨人陽首次實戰 最快可能3月中
- 玉里定情橋 愛侶擁吻「鎖愛」
- 交流賽轉播 郭嚴文客串講評
- 輕輕一瞬 遇見貓
- 台塑化汽柴油 週一起降1角
- 無法飛行官校生 續留國軍才能免賠
- 太冷不想出門 總急診人次少2成
- 李國毅自責 沒保護連俞涵
- 東石先天宮乞龜 首破兩萬台斤
- 一週大事（2月5日至11日）
- 〈生活大補帖〉感恩沒說出口 最大遺憾
- 寒流攪局 元宵提燈遊行越走人越少
- 《自由廣場》請問兩位國民黨員
- 北市拜票 郝龍斌被里長捧郝總統
- 做滿換人 逾半新北農會理事長改選激烈
- 首筊就聖杯 大甲媽遶境3.24起駕
- 新埔迎天穿 巨型花燈踩街
- 川安會 同意展開雙邊經貿談判
- 美中貿易戰一觸即發 中國評估衝擊
- 大地之歌 人在山裡
- 〈徵文大拼盤〉家務有給 別做白工
- 芭樂農推廣橄欖球 企業捐20萬響應
- 合歡山路面結冰 限加掛雪鏈車通行
- 大支帶頭做公益 玖壹壹熱狗尬球技
- 續演黑馬秀 東山連勝還不夠
- 【閱讀小說】3之1 方清純／守鰥
- 「猿」氣滿滿16安 大王雙轟宰羅德
- 伊東勤︰陳冠宇爭一軍 要看經典賽表現
- 專家警告 市場低估美3月升息可能性
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：警扮情侶租屋 衝進簽賭站
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分