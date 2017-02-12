泰國妹進軍北市東區 PO美眉照 客怨騙很大

2017-02-12

〔記者邱俊福／台北報導〕自稱「阿豪」的應召業者，近來在台北市東區以提供馬來、泰國妹與大打提供桑拿、泰國浴等特殊服務攬客，還透過通訊軟體Line群組PO不相關的美眉照片，宣稱是應召妹本人，吸引顧客上門，許多嫖客抵達始知受騙，但慾火難耐下，仍將就性交易，北市警大安分局經長期監控後，前晚派員直搗3處套房，活逮3名泰國妹與3名嫖客，正持續追查幕後的老闆。

警方調查，阿豪以「月光」為應召站的代號，透過Line招攬不特定的客人，只要有客人連繫，便約在捷運站附近碰面，再指示前往承租的商業大樓套房內交易，該大樓除大樓設有住戶磁卡，套房房門還有密碼，管理嚴密，並有專人定時清潔。

警方說，查獲的3名泰國妹，年約30歲左右，皆在農曆年前後以觀光名義入境，其中1名今年已入境2次，而泰國妹每天接客數至少5次以上，初估日賺萬元，荷包滿滿，生意非常興隆。

據泰國妹表示，在泰國時，經友人介紹下加入應召站，來台後住進飯店，只要有生意上門，便依指示搭乘計程車到套房等候男客，每次性交易價碼3000元到4500元不等，自己收取1400元，其餘皆交給應召站。

警方是在接獲相關訊息後，多日派員查訪，確認應召地點為北市忠孝東路四段一棟商業大樓，前日即持搜索票前往埋伏守候，趁嫖客步出套房時，馬上上前查察，順利搗破。