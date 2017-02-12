學生傳LINE借3萬 暖師匯款救急險遭騙
2017-02-12
〔記者邱俊福／台北報導〕台北市一名林姓高中女老師日前收到學生傳LINE要求借3萬元救急，女老師心想學生遇到困難，不假猶豫，便轉帳給對方，沒想到原來是學生的帳號被詐騙集團盜用，所幸林姓女老師發現有異立即報警，警方及時通報銀行將匯款圈存，順利將3萬元追回，才沒讓騙徒得逞。
警方說，上月中旬，林姓女老師突然接到已畢業的一名女學生用LINE傳訊息欲借款3萬元急用，卻不肯說明原因，林女雖然心中感覺奇怪，但心想女學生可能遇到不敢向親人啟齒的困境，走投無路才求助，越想越擔心，便依照對方指示匯款。
林女無奈說，當時「我不是沒起過疑心，只是太擔憂學生安危，自己把可疑之處合理化」，直到匯款後，對方又馬上要求再借3萬元，才驚覺遇上了詐騙集團，趕緊撥打「165」反詐騙諮詢專線求助，並趕到鄰近派出所報案。
警方受理後，及時通報銀行將匯款圈存，順利將3萬元全數攔阻追回。刑事局表示，近年來LINE普及，詐騙集團盜用LINE帳號後，假冒親友借錢案件也越來越多，包括政府官員、民代、藝人都曾是受害者，呼籲民眾應加強防護LINE的帳號安全。
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