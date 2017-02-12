| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

學生傳LINE借3萬 暖師匯款救急險遭騙

2017-02-12

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市一名林姓高中女老師日前收到學生傳LINE要求借3萬元救急，女老師心想學生遇到困難，不假猶豫，便轉帳給對方，沒想到原來是學生的帳號被詐騙集團盜用，所幸林姓女老師發現有異立即報警，警方及時通報銀行將匯款圈存，順利將3萬元追回，才沒讓騙徒得逞。

警方說，上月中旬，林姓女老師突然接到已畢業的一名女學生用LINE傳訊息欲借款3萬元急用，卻不肯說明原因，林女雖然心中感覺奇怪，但心想女學生可能遇到不敢向親人啟齒的困境，走投無路才求助，越想越擔心，便依照對方指示匯款。

林女無奈說，當時「我不是沒起過疑心，只是太擔憂學生安危，自己把可疑之處合理化」，直到匯款後，對方又馬上要求再借3萬元，才驚覺遇上了詐騙集團，趕緊撥打「165」反詐騙諮詢專線求助，並趕到鄰近派出所報案。

警方受理後，及時通報銀行將匯款圈存，順利將3萬元全數攔阻追回。刑事局表示，近年來LINE普及，詐騙集團盜用LINE帳號後，假冒親友借錢案件也越來越多，包括政府官員、民代、藝人都曾是受害者，呼籲民眾應加強防護LINE的帳號安全。

廣告
  • 盜用LINE帳號騙錢對話。（記者姚岳宏翻攝）

    盜用LINE帳號騙錢對話。（記者姚岳宏翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： LINE 盜用 詐騙集團
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✤杏鮑菇菜飯
養生✤當歸鴨肉薑湯
甜蜜蜜♡蘋果塔
輕鬆做♡草莓果醬
轉寄

標題：學生傳LINE借3萬 暖師匯款救急險遭騙


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月12日‧星期日‧丁酉年正月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.