惡霸駕駛 國道貼車屁股不到1公尺

2017-02-12

〔記者吳政峰、林嘉東／台北報導〕新北市陳姓男子日前開車行經國道汐五高架道路，後方突然出現一輛綠色廂型車狂閃燈及鳴喇叭，甚至以時速100公里的高速，緊貼他的車屁股不到1公尺距離，險象環生，陳男事後把後窗行車紀錄器PO上網，警方經查發現，此輛廂型車前後共逼跟4部車，依法最重可罰3萬元，吊扣汽車牌照3個月；並將傳喚此名惡駕駛到案說明，追究是否另涉公共危險罪。

從事音樂表演的28歲陳男8日上午10時許，載著友人從五股交流道上汐五高架道路要到基隆，一上國道就看到該廂型車鑽來鑽去。

陳男指控，廂型車被車流卡在陳男後方，疑為了超車，沿路猛閃大燈、狂按喇叭，還把車頭黏在離陳男車尾不到1公尺的地方，橫衝直撞，強迫讓路，當時時速高達100公里。

警方由陳男提供的後窗行車紀錄器畫面發現，廂型車駕車方式超挑釁，開遠光燈、長按喇叭、貼車、越線、急煞、硬卡樣樣來，把國道當成自家道路橫行，共有4部車受害，其中一名白色轎車的苦主，還被嚇到衝入路肩讓路，另一部大貨車也差點被逼撞護欄。

廂型車最後從18.6公里處的堤頂交流道離開，連下交流道都不願排隊，猛按喇叭，硬插排隊車流。

國道警察第一大隊汐止分隊長曹灝觀看影像後指出，廂型車不但惡意跟陳男轎車，還逼了其他3部車，將依違反「道路交通管理處罰條例」第33條及43條開出兩張罰單，最重共可罰3萬元，並吊扣汽車牌照3個月；另是否觸犯公共危險罪，將待駕駛到案說明。