還不出母開刀費 孝子慘遭凌虐
2017-02-12
討債集團押上山毆打
〔記者吳仁捷／新北報導〕幫派份子許家瑋（收押中）自封桃園「天道盟正義會」分會大哥，去年8月間，許嫌才因暴力討債，虐打劉姓男子致死，當許嫌犯行曝光，曾遭他暴力討債的被害人紛紛出面指控，新北市海山警分局、台中市烏日分局兵分多路，借提許嫌、拘提同夥王明慧共7人到案。
海山警方說，39歲的許家瑋自封「天道盟正義會」大哥，混跡桃園、中壢一帶，他與5名小弟共組討債集團，當被害人無力償還債務，許嫌就找來小弟暴力脅迫，或持槍恐嚇、砸毀被害人公司、住處財物，或騷擾、跟蹤被害人，最兇狠的手法就是將被害人強押到上山或到摩鐵以棍棒毆打凌虐，被害人因此被迫屈服。
頭子落網 再追出7幫眾
警方調查，許家瑋去年8月暴力討債時凌虐殘障的劉姓被害人致死，棄屍山區逃亡，許嫌逃亡33小時後到案；當時許嫌否認暴力討債，辯稱不滿劉姓男子放話兩人曾侵入民宅偷竊200萬財物，才會找高姓友人強押劉男到山區及摩鐵凌虐致死後棄屍，許嫌也因此案被法院收押中。
一名孝子為籌措母親開刀費，向地下錢莊借款，孝子無力償還，也曾遭許嫌等人強押上山毆打凌虐，被迫再借高利貸、簽下本票才脫身，許嫌暴力討債凌虐殺人的新聞披露後，孝子決定報警討回公道；海山、烏日等警方調查4個月，借提服刑中的許嫌，逮獲王明慧等7人到案；全案依強盜、妨害自由、恐嚇取財、傷害等罪嫌移送法辦。
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