0.1公噸男 硬上50公斤女房仲

2017-02-12

〔記者項程鎮／台北報導〕體重112公斤的廖姓男子垂涎前同事女友小舒（化名）姿色，竟一人分飾兩角，假扮女房仲和億萬富翁騙出小舒，趁機性侵和猥褻，高等法院依強制性交等罪，重判廖男4年10月徒刑，還可上訴。

1人分飾2角 約出看房子

判決指出，廖男前年和昔日同事聚餐，發現前同事的女友小舒頗具姿色且身材凹凸有致，遂色心大起，得知小舒從事房仲業，且房仲業不景氣、小舒又業績不佳後，設法取得小舒手機號碼，假裝是某知名房仲公司女業務員，傳簡訊給小舒，說要介紹億萬富翁買房子。

謊稱會給千萬元發票

當時還未滿22歲的小舒不知被設局，同年4月3日中午出門赴約後，發現對方是日前一同聚餐的廖男，廖男把車開到新竹縣橫山鄉、芎林鄉，假裝要看房子，趁機在車上伸出狼爪，想摸小舒胸部，小舒驚呼：「你怎麼可以這樣！」連忙拿包包擋在胸口，廖男竟警告要小舒別反抗，不然要打電話給她的男朋友，「會讓小舒做出更多對不起男友的事」，猥褻得逞後，廖男謊稱會給她一張「中了1000萬元的統一發票」。

簡訊騷擾 藉體型優勢性侵

事後廖男不斷傳簡訊騷擾小舒，以當面講清楚，還要給小舒錢為由，再度約出小舒，開車載她到摩鐵後，177公分、逾100公斤的廖男憑藉體型優勢，壓制身高只有153公分、體重52公斤的小舒，他先強吻小舒胸部，再脫掉她的衣服，以手指性侵。

庭訊時，曾從事汽車烤漆業的廖男承認猥褻和指姦小舒，一、二審皆認為廖男為逞獸慾性侵和猥褻小舒，造成對方身心難以抹滅傷痛，破壞社會善良風氣，惡性重大，判處4年10月徒刑。