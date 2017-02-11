隔代教養 她渴愛／飛蛾撲火交友太危險

2017-02-11

〔記者羅欣貞／屏東報導〕被害的邱女是獨生女，幼時父母離異，母親離去後，父親將她交給阿公照顧也不知去向，她國中畢業未升學，曾在小吃部工作。

父母離異 被丟給阿公撫養

王信仁與邱女去年12月31日在臉書認識，2天後同居，王男在臉書有多個帳號，其中一個叫歐麥嘎、另一個叫安餒齁，而邱女有2個臉書帳號，交友廣闊，這次凶嫌王男假冒「張俊傑」名義成立臉書，唯一的臉友即是邱女。

男友與乾哥 全來自網路

邱女因覺得不適合，今年1月25日搬離王男住處回到美濃家，為了要躲避王男，於2月4日借住屏東乾哥家，而她與乾哥也是透過網路認識才1個月。

邱女都是透過臉書等網路認識王男、乾哥及「張俊傑」，未料網路交友卻引來殺機。

臨床心理師分析發現，許多家庭功能較不健全者，心理更渴望愛，一旦有人甜言蜜語、給一點溫暖，即便對方是不熟悉的網友，仍以為是愛而交往，這種「飛蛾撲火」的交友方式實在危險，不可不慎。

恆春基督教醫院臨床心理師胡敏華則表示，網路與現實世界有落差，如果發現身邊的親朋好友，有輕易與網路認識的人交往傾向，應加以關心並勸導，若一定要見面，千萬不要獨自赴約，同時要慎選碰面場所，偏僻地點或夜晚都別去。

胡敏華指出，現在許多人從小學開始就接觸網路交友軟體，剛開始好友都是自己認識的人，比較不會防備，日子一久，開始會與沒見過面的人成為網友，過去不曾碰到的危險，不代表現在或未來不會發生，一旦輕信不熟悉的網友，很可能會讓自己陷入無法挽回的絕 境。

胡敏華建議大家平日應多經營現實生活的人際關係，加強與親友的連結。