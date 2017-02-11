狠男未成年就強盜 遭肉搜還PO文裝無辜
2017-02-11
〔記者羅欣貞／屏東報導〕王信仁狠殺前女友後，遭到臉友肉搜起底，並於臉書社團發布照片，但他逃亡期間，還在臉書否認行凶。
警方調查，王信仁有多項前科，未滿18歲時就因強盜案件，依少年事件處理法進入明陽中學，接受感化教育3年，期間完成高職學業；成年後，102年又因與未滿16歲少女發生性關係，涉犯妨害性自主，103年被判刑4個月、緩刑3年，由於三次法治教育，王信仁均無故缺席，104年法院撤銷緩刑宣告而入獄。
王信仁結過一次婚，後以離婚收場，他沒有固定工作，靠當水泥工等臨時工為業，收入不穩定，有時參與轎班，到廟會活動扛轎，但無固定宮廟，有邀約才參加，多少補貼生活費。
王信仁在臉書以「安餒齁」為名，在與邱女分手後，曾留言對邱女不利，而邱女也透過臉書回嗆並封鎖他，今年2月他成立假帳號，誘騙邱女赴約痛下毒手，以為神不知鬼不覺，未料案發，網友肉搜他並於臉書社團發布照片，警方一度擔心他藏匿消失，未料他還主動聯繫警方。
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