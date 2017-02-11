| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
南台灣大震！ 消防署統計目前3人傷
 首頁 > 社會

出面卻否認犯案 狠男不是自首

2017-02-11

〔記者李立法／屏東報導〕殺人凶嫌王信仁昨主動聯繫警方說明案情，但此舉並非「自首」，案發後警方很快就鎖定王信仁涉嫌重大，檢方認為他犯後行蹤不明，屢傳不到，有潛逃之虞，早在他現身前，便已簽發拘票，儘管他是主動出面，檢方仍視為「拘提到案」。

王信仁殺害邱女後行蹤成謎，警方遍尋不著，直到昨凌晨零時20分左右，才出現在屏東市慈鳳宮附近，主動打電話向110表示要說明案情，勤務中心馬上通知離王嫌最近的屏東警分局民族派出所將人帶回，隨後聯絡專案小組，將王男帶往里港分局訊問。

不符減刑要件

檢方表示，法律上只有「自首」得減輕其刑，且必須在犯罪未發覺前為之，檢警根據案發後所掌握的相關事證，認為王男涉有重嫌，通知他到案說明，王男卻避不見面，檢察官認為有必要將他拘提到案，於是在前晚10時簽發拘票，王男於2個多小時後才出面，不論是什麼原因讓他現身，都不影響拘提程序的進行，王是被「拘提到案」，不具法定自首減刑要件。

廣告
  • 嫌作案後丟棄行凶物品也被監視器拍下。（記者羅欣貞翻攝）

    嫌作案後丟棄行凶物品也被監視器拍下。（記者羅欣貞翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 不是自首 屏東女屍 花美男 誘殺
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 吃元宵‧過佳節
湯圓、元宵大不同
慶元宵✤鹹元宵
茉莉烤蕉湯圓
湯圓這樣煮不破皮！
轉寄

標題：出面卻否認犯案 狠男不是自首


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月11日‧星期六‧丁酉年正月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.