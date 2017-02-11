出面卻否認犯案 狠男不是自首

2017-02-11

〔記者李立法／屏東報導〕殺人凶嫌王信仁昨主動聯繫警方說明案情，但此舉並非「自首」，案發後警方很快就鎖定王信仁涉嫌重大，檢方認為他犯後行蹤不明，屢傳不到，有潛逃之虞，早在他現身前，便已簽發拘票，儘管他是主動出面，檢方仍視為「拘提到案」。

王信仁殺害邱女後行蹤成謎，警方遍尋不著，直到昨凌晨零時20分左右，才出現在屏東市慈鳳宮附近，主動打電話向110表示要說明案情，勤務中心馬上通知離王嫌最近的屏東警分局民族派出所將人帶回，隨後聯絡專案小組，將王男帶往里港分局訊問。

不符減刑要件

檢方表示，法律上只有「自首」得減輕其刑，且必須在犯罪未發覺前為之，檢警根據案發後所掌握的相關事證，認為王男涉有重嫌，通知他到案說明，王男卻避不見面，檢察官認為有必要將他拘提到案，於是在前晚10時簽發拘票，王男於2個多小時後才出面，不論是什麼原因讓他現身，都不影響拘提程序的進行，王是被「拘提到案」，不具法定自首減刑要件。