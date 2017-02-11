校園女屍案／假冒花美男邀約 釣出前女友狠殺
砸爛前女友臉 狠男收押
〔記者羅欣貞、李立法／屏東報導〕屏東女屍命案偵破，有強盜、妨害性自主前科的轎班工王信仁，在臉書結識21歲邱女，交往25天被分手後不甘心，8日晚上在國小校園絞昏邱女並狠刺15刀，甚至砸爛臉毀容，警昨拘提王信仁，他見無法狡賴才認罪，經檢察官聲押獲准。
臉友2天同居 25天分手
警方調查，邱女生前提及與王信仁感情不佳，於2星期前分手，33歲的王男不滿，在網路揚言要對她不利；8日當天，王男利用邱女從臉書交友的習慣，另以化名「張俊傑」的臉書假帳號，藉口介紹社團朋友再一起去唱歌，誘邱女外出至屏東縣高樹鄉廣興國小關福分校碰面。
臉書假帳號 釣出前女友
警方調查，王信仁右手戴手套，躲在廣興國小關福分校穿堂，待邱女進入，以繩勒昏她，邱女一度醒來，他又勒住，直到她口吐白沫昏倒，並就地拿磚頭重擊她後腦、側腦致變形，其臉部因摩擦地面佈滿血跡，王嫌再持預藏水果刀猛刺胸、腹致死，並故意拉下她的褲子。
好狠~ 勒昏、磚砸再刀刺
行凶後王信仁走出校門，取走邱女機車置物箱內的皮包、手機，將機車踢到水溝，故佈疑陣，欲誤導成車禍強盜性侵案。
監視器拍到丟棄凶刀
王信仁騎機車，沿路將凶刀、童軍繩、衣服、邱女手機丟棄水溝，回高雄林園住所睡一晚，隔天到潮州前妻住所探望，再騎機車到屏東市閒晃。
警方查出邱女身分，發現她借住在案發學校旁的鍾姓乾哥家，另查出前男友王信仁所騎機車是他妹妹所有。
曾嗆一命換一命被鎖定
邱女的友人也向高雄、台中警方報案，指王信仁曾在網路留言「要分手，一命換一命」。
專案小組前晚報請檢察官聲請拘票，赴高雄的王男住所，及前妻屏縣潮州住家埋伏；昨凌晨零時20分，王嫌打電話表示要出面說明，即赴屏東分局，但專案小組早一步出示拘票，將他帶回里港分局偵訊。
稱蟑螂都不敢殺博同情
案發後，王男故意在臉書自稱連蟑螂都不敢殺，到案又否認行凶，警方出示監視器中有他的影像，及邱女慘死照片，他才認罪，聲稱邱女移情別戀，他懷恨憤而行凶。
網友一度聚警局想扁人
檢方表示，王信仁持磚塊砸邱女的頭臉，猛刺她的胸、腹15處，其中1刀刺穿心臟、1刀刺穿肺臟，腸子多處遭刺入，深度甚至達脊椎，手段凶殘。
王嫌落網消息傳出，昨有網友聞風，聚集在里港警分局前，痛罵王嫌太凶殘，聲稱要為邱女討公道，被警勸走。
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標題：校園女屍案／假冒花美男邀約 釣出前女友狠殺
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