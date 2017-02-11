2017-02-11

〔記者鄭琪芳／台北報導〕史上第一回，大樂透頭獎連開4期！昨晚開獎的第106000016期大樂透，頭獎1注中獎，獨得1億元，已連續4期開出頭獎，獎落屏東縣林邊鄉中林路35號「旺財投注站」。昨晚第106000035期今彩539，頭獎則是摃龜。