前妻外遇生女 居然諷他「精子都輸人」

2017-02-11

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市31歲沈男與21歲黃女相識半年後，104年底結婚，雙方因個性不合去年8月離婚，黃女在同年11月產下1女，沈男驚覺不是他的「種」，查出離婚前，前妻就與巫男通姦，他找前妻理論，黃女竟傳簡訊譏諷他「你自己沒有用，連精子都輸人」，讓他氣炸，報警控告2人涉嫌妨害家庭。

警方調查，去年初，仍在新婚期的沈男報警，協尋無故離家的黃女，黃女3天後平安返家，沈男質疑黃女的脖子被「種草莓」（有吻痕），他直覺有問題，但黃女以「朋友酒後起鬨玩鬧所致」推託。

沈男表示，去年8月與黃女協議離婚，前妻在去年11月產下1女，因遲遲未報戶口，戶政機關聯絡他，他找黃女詢問，驚覺前妻已跟巫男登記結婚，女兒經親子鑑定，不是他的。

由於黃女懷孕時仍與沈男有婚姻關係，沈男持親子鑑定報告書控告黃女、巫男涉嫌妨害家庭。沈男傷心說，他不但戴綠帽，還接到前妻傳給他的簡訊，笑他「自己沒用，連精子都輸人！」更讓他氣炸，要對黃女、巫男控告到底。而黃女、巫男尚未到案說明。