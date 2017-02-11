| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
南台灣大震！ 消防署統計目前3人傷
 首頁 > 社會

運將遭醉女控繞車詐財 衛星路線圖還他清白

2017-02-11

〔記者黃捷／台北報導〕呂姓女子去年6月指控，林姓運將繞路詐財、私行拘禁，她途中打21通電話向家人求救，最後拿出電擊棒威嚇，才平安脫身。檢察官調查，全案起因於雙方對行車位置誤解，引發連串誤會，呂女還曾把手機給林男，由家人報路，根本不構成私行拘禁，處分不起訴，呂女已提再議。

雙方對行車位置誤解

呂女昨接受媒體採訪，質疑檢察官縱放嫌犯，提再議只是要對方還她公平、清白跟道歉，其他的都不要；林男則回應，感謝檢察官還他清白，尊重呂女聲請再議的權利，其他不願多談。

呂女控訴，她與朱姓閨密去年6月12日凌晨飲酒狂歡，早上近7時在北市光復南路搭上林男的車，表示要去新北市新莊區，未料才閉目養神一下，車竟開到高速公路，逼問林男要去哪，才知他開往基隆。

她改口要去汐止外婆家，並要求下交流道，見林男不理會，隨即怒吼：「如果不讓我們下車，就尿在你車上！」林男才開下台北交流道，放她們至延平北路四段某宮廟上廁所。

她當下給1000元表明不搭了，林男卻強拉朱女上車，她不得已只好跟上車，並於8點半抵達汐止，又給1500元車資，期間共打21通電話向家人求救。

林男辯稱，呂、朱上車時都帶醉意，報不清楚目的地，呂女便拿出證件，要求載往上面記載的新莊地址，行經三重忠孝橋、中山橋間高架道路時，呂女改口往汐止，由家人透過電話報路名，他從沒提過基隆，也未強拉朱女上車。

朱女則稱，她當時醉了，沒什麼印象，不知道是誰把她拉上車。檢察官檢視車隊提供的行經路線圖，與呂女手機21通發話定位比對，時間、地點皆吻合，並無繞路情事。

檢察官另傳5名家屬，雖稱電話中有聽到：「司機好奇怪！不知道要把我載到哪裡…」但沒有求救，也承認有向林男報路。

檢察官認為，雙方顯然對行車位置產生誤解，且呂女還能打21通電話，難認林男詐欺、私行拘禁，不予起訴。

廣告
  • 林姓運將遭控繞路詐財，檢察官比對行車路線圖，判定全案起因於雙方對行車位置誤解，引發連串誤會，處分不起訴。圖為林男去年 按鈴控告呂女涉誹謗與誣告。（資料照）

    林姓運將遭控繞路詐財，檢察官比對行車路線圖，判定全案起因於雙方對行車位置誤解，引發連串誤會，處分不起訴。圖為林男去年 按鈴控告呂女涉誹謗與誣告。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 繞車詐財
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 吃元宵‧過佳節
湯圓、元宵大不同
慶元宵✤鹹元宵
茉莉烤蕉湯圓
湯圓這樣煮不破皮！
轉寄

標題：運將遭醉女控繞車詐財 衛星路線圖還他清白


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月11日‧星期六‧丁酉年正月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.