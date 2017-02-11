運將遭醉女控繞車詐財 衛星路線圖還他清白
〔記者黃捷／台北報導〕呂姓女子去年6月指控，林姓運將繞路詐財、私行拘禁，她途中打21通電話向家人求救，最後拿出電擊棒威嚇，才平安脫身。檢察官調查，全案起因於雙方對行車位置誤解，引發連串誤會，呂女還曾把手機給林男，由家人報路，根本不構成私行拘禁，處分不起訴，呂女已提再議。
雙方對行車位置誤解
呂女昨接受媒體採訪，質疑檢察官縱放嫌犯，提再議只是要對方還她公平、清白跟道歉，其他的都不要；林男則回應，感謝檢察官還他清白，尊重呂女聲請再議的權利，其他不願多談。
呂女控訴，她與朱姓閨密去年6月12日凌晨飲酒狂歡，早上近7時在北市光復南路搭上林男的車，表示要去新北市新莊區，未料才閉目養神一下，車竟開到高速公路，逼問林男要去哪，才知他開往基隆。
她改口要去汐止外婆家，並要求下交流道，見林男不理會，隨即怒吼：「如果不讓我們下車，就尿在你車上！」林男才開下台北交流道，放她們至延平北路四段某宮廟上廁所。
她當下給1000元表明不搭了，林男卻強拉朱女上車，她不得已只好跟上車，並於8點半抵達汐止，又給1500元車資，期間共打21通電話向家人求救。
林男辯稱，呂、朱上車時都帶醉意，報不清楚目的地，呂女便拿出證件，要求載往上面記載的新莊地址，行經三重忠孝橋、中山橋間高架道路時，呂女改口往汐止，由家人透過電話報路名，他從沒提過基隆，也未強拉朱女上車。
朱女則稱，她當時醉了，沒什麼印象，不知道是誰把她拉上車。檢察官檢視車隊提供的行經路線圖，與呂女手機21通發話定位比對，時間、地點皆吻合，並無繞路情事。
檢察官另傳5名家屬，雖稱電話中有聽到：「司機好奇怪！不知道要把我載到哪裡…」但沒有求救，也承認有向林男報路。
檢察官認為，雙方顯然對行車位置產生誤解，且呂女還能打21通電話，難認林男詐欺、私行拘禁，不予起訴。
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