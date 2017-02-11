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遭元配告通姦 小三亂咬情夫性侵

2017-02-11

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕已婚的57歲邱姓男子與林姓有夫之婦交往，並提供信用卡給林婦使用，2人在101年與親友搭乘郵輪出國，在郵輪上發生性關係，邱妻發現姦情提告，林婦為撇清刑責，供稱遭邱男強暴，後來才改口吐實；桃園地檢署偵結，邱男被控性侵部分不起訴，但2人涉及妨害家庭，雙雙被起訴。

起訴書指出，邱男、林婦因房屋裝潢而結識，雙方都知道彼此已婚仍暗通款曲。101年間，2人各自瞞著配偶，以朋友身分與親友一起搭郵輪出國，在郵輪上2人互動親暱並發生性關係。雙方交往2年多後，林婦後來向丈夫坦白獲得原諒，但邱妻發現後，堅持對邱男、林婦提告妨害家庭。

林婦擔心吃官司，宣稱在郵輪上被邱男用「強」的，硬壓著她發生性關係，她雖未反抗也沒驗傷，仍要控告邱男涉嫌性侵；邱男則喊冤說：「明明是情投意合。」同在郵輪上的親友也出庭證稱，2人看起來是很好的朋友、互動親暱，看不出來林婦有遭性侵。

承認都刷情夫信用卡

林婦後來在法庭上改口吐實，承認邱男對她很好，甚至把信用卡交給她刷，因邱妻提告，為了卸責才謊稱被強暴。

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