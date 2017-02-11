遭元配告通姦 小三亂咬情夫性侵
2017-02-11
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕已婚的57歲邱姓男子與林姓有夫之婦交往，並提供信用卡給林婦使用，2人在101年與親友搭乘郵輪出國，在郵輪上發生性關係，邱妻發現姦情提告，林婦為撇清刑責，供稱遭邱男強暴，後來才改口吐實；桃園地檢署偵結，邱男被控性侵部分不起訴，但2人涉及妨害家庭，雙雙被起訴。
起訴書指出，邱男、林婦因房屋裝潢而結識，雙方都知道彼此已婚仍暗通款曲。101年間，2人各自瞞著配偶，以朋友身分與親友一起搭郵輪出國，在郵輪上2人互動親暱並發生性關係。雙方交往2年多後，林婦後來向丈夫坦白獲得原諒，但邱妻發現後，堅持對邱男、林婦提告妨害家庭。
林婦擔心吃官司，宣稱在郵輪上被邱男用「強」的，硬壓著她發生性關係，她雖未反抗也沒驗傷，仍要控告邱男涉嫌性侵；邱男則喊冤說：「明明是情投意合。」同在郵輪上的親友也出庭證稱，2人看起來是很好的朋友、互動親暱，看不出來林婦有遭性侵。
承認都刷情夫信用卡
林婦後來在法庭上改口吐實，承認邱男對她很好，甚至把信用卡交給她刷，因邱妻提告，為了卸責才謊稱被強暴。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 通姦
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 一夜數震！台南最大震度6級 一度大停電
- 一陣天搖地動！茄萣民眾尖叫奪門而出、狗兒狂吠
- 進度超前 南橫勤和復興段預計四月通車
- 女神卡卡熱戀超級經紀人 自拍洩戀情
- 川普近期將推重大稅改計畫 美股再創高
- （雲林）國姓公明過爐 44面金牌點交熔存
- 農舍管理 代理縣長吳澤成︰延續中央辦法
- 網購助勃器助性 下體紅腫10天
- 川安會聯合聲明 聚焦區域安全與經貿
- 地震通報像鬧鐘一樣響 高雄市民超有感
- 台南凌晨6級強震 市民嚇醒「比去年那次還強」
- 台股增溫 中止MSCI連13降
- 台北》市民大道「鴿糞空襲」 避孕除害
- 朴子元宵踩街 送香爐提燈
- 自由廣場》分校本校離多遠？
- 岱桑等好轉 宋家豪跟上一軍
- 川習通話 日政府懷戒心
- 社論》何不接台灣地氣？
- 黑道入黨吳知情？ 洪秀柱：不會這樣想
- 愛茉懷雙胞胎 喬治克隆尼6月當奶爸
- 川普描述 川習通話情形很溫馨
- 楊程鈞駐唱遭辱 磨應變本領
- 大港花火鬧元宵 海陸交通延後收班
- 產銷班研發「蔬菜移植機」 省時省力
- 自由廣場》如果孩子都叫林若亞
- 川習通話 川普：會信守「美國的一中政策」
- 農事小組長選舉 彰化5鄉鎮競爭激烈
- 主席選舉全民調 吳敦義：會被民進黨灌票
- 參選宜縣長？ 吳澤成︰從未想過選舉
- 陶博館醃脆梅 延至3月底舉辦
- 破解「重藍輕綠」 柯文哲、李進勇同台行銷
- 凌晨1:12地震中部很有感 有人已準備奔逃
- 農漁會選舉查賄 鎖定307人
- 一家3口愛收藏 家像懷舊博物館
- 焦點評論》追討不當黨產 永無止境
- 東南客運停駛五路線 二客運接駛
- 台東鬧元宵 神明聯合遶境今出發
- 豪練寒冰掌 預告籃網滅火？
- 誆生化博士大賣健康食品 牟利32億被起訴
- 日本國際料理賽／比職業強 科大生滿分摘金
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：遭元配告通姦 小三亂咬情夫性侵
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分