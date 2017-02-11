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上兵不服管教 全裸騎車上北宜

2017-02-11

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕陸軍關渡指揮部裝騎連曾姓上兵不服部隊管教，竟將軍用小貨車與救護車洩氣，又全裸騎機車上北宜公路，新竹地院法官依陸海空軍刑法致令軍用物品不堪用罪判刑2月、公然猥褻罪處拘役30天，均得易科罰金且均緩刑2年。

判刑2月、拘役30天

法官調查，25歲曾男不滿部隊管教，欲替連上弟兄出氣，明知軍用物品不得任意毀損，竟於去年4月8日晚間7點多，將營部連停放於營舍側邊的救護車，及1.75噸軍用小貨車的輪胎洩氣，再於隔天凌晨3點多，以洩氣嘴工具將兩車的車內胎充氣針全部拆除，丟入化糞池，致令軍車不堪使用。

另外，去年4月24日中午12點多，曾男騎機車從基隆住處前往北宜公路，1點多抵達北宜公路「財茂彎」路段時，脫去全身衣物，以襪子套住生殖器， 騎機車行駛於道路上。

曾姓上兵雖無任何犯罪紀錄，但法官認為現役軍人本應守法重紀，竟為逞一時之勇，毀壞軍中小貨車及救護車，造成國有財產受損並擾亂軍紀，又不顧公眾場所他人感受，意圖供人觀覽而做出猥褻行為，顯見法紀觀念淡薄，影響社會風俗，因此判刑。

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