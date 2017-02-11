假收購iPhone7 連國中生也騙
2017-02-11
〔記者吳仁捷／新北報導〕男子林柏丞上臉書社團「二手智慧型手機買賣交易網」，佯稱收購蘋果iPhone7手機，約出買家拿到手機後，假意到超商領錢付款卻失聯，至少已得手13件。林嫌被警方逮捕，依強盜、詐欺罪嫌移送法辦。
臉書詐騙 得手逾13件
新北市海山分局偵查隊長徐大宏說，27歲林柏丞有詐欺刑案紀錄，他在公開社團臉書中，假意想收購iPhone7 （市價2萬5000元），2月初約出王姓被害人到捷運江子翠站面交，他以檢查商品為由，先取得手機，再騙被害人要到便利商店領錢付款，林嫌取信被害人後，卻騎車逃逸，被害人憤而報警。
警方查出林嫌以相同手法，得手13次，面交地點遍及新北市板橋，也曾在台北市萬華區捷運龍山寺站犯案，被害人以LINE串連受害者群組交流情資，目前有13名被害人報案提告，其中1名存了4個月零用錢，好不容易買下iPhone7的林姓國中生也受害。
警方調查，多名被害人在群組上分享遭騙的心得，發現多數賣家都因太相信林嫌喬裝的買家，就被拿走或搶走高價iPhone7手機，甚至有被害人主動到曾遭騙面交處埋伏，就是希望堵到林嫌向他討回被搶的手機。
警方說，因賣方一併提供有序號的外盒，林嫌變賣時可取信商家是手機主人，甚至有網路上的通訊行要向他收購，短短2週獲利20萬元；林嫌被逮後辯稱，他因沉迷網路遊戲缺錢花用，才以這個手法詐取財物。
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