| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
南台灣大震！ 消防署統計目前3人傷
 首頁 > 社會

假收購iPhone7 連國中生也騙

2017-02-11

〔記者吳仁捷／新北報導〕男子林柏丞上臉書社團「二手智慧型手機買賣交易網」，佯稱收購蘋果iPhone7手機，約出買家拿到手機後，假意到超商領錢付款卻失聯，至少已得手13件。林嫌被警方逮捕，依強盜、詐欺罪嫌移送法辦。

臉書詐騙 得手逾13件

新北市海山分局偵查隊長徐大宏說，27歲林柏丞有詐欺刑案紀錄，他在公開社團臉書中，假意想收購iPhone7 （市價2萬5000元），2月初約出王姓被害人到捷運江子翠站面交，他以檢查商品為由，先取得手機，再騙被害人要到便利商店領錢付款，林嫌取信被害人後，卻騎車逃逸，被害人憤而報警。

警方查出林嫌以相同手法，得手13次，面交地點遍及新北市板橋，也曾在台北市萬華區捷運龍山寺站犯案，被害人以LINE串連受害者群組交流情資，目前有13名被害人報案提告，其中1名存了4個月零用錢，好不容易買下iPhone7的林姓國中生也受害。

警方調查，多名被害人在群組上分享遭騙的心得，發現多數賣家都因太相信林嫌喬裝的買家，就被拿走或搶走高價iPhone7手機，甚至有被害人主動到曾遭騙面交處埋伏，就是希望堵到林嫌向他討回被搶的手機。

警方說，因賣方一併提供有序號的外盒，林嫌變賣時可取信商家是手機主人，甚至有網路上的通訊行要向他收購，短短2週獲利20萬元；林嫌被逮後辯稱，他因沉迷網路遊戲缺錢花用，才以這個手法詐取財物。

廣告
  • 林男在「二手智慧型手機買賣交易網」臉書頁面，以假面交、真搶機手法騙取 i7手機。（記者吳仁捷翻攝）

    林男在「二手智慧型手機買賣交易網」臉書頁面，以假面交、真搶機手法騙取 i7手機。（記者吳仁捷翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 假收購
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 吃元宵‧過佳節
湯圓、元宵大不同
慶元宵✤鹹元宵
茉莉烤蕉湯圓
湯圓這樣煮不破皮！
轉寄

標題：假收購iPhone7 連國中生也騙


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月11日‧星期六‧丁酉年正月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.