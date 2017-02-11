收賄包庇倒廢土 退休派出所長判16年
2017-02-11
〔記者林嘉東／基隆報導〕新北警局金山分局警員涉嫌包庇土方業者收賄案，涉案層級最高的前重光派出所長蔡明和，被控透過里長賴蔡標居中擔任白手套，向土方業者索賄46萬元。基隆地院昨依違反貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪，重判他16年徒刑。
本案除蔡明和外，重光派出所警員項繼賢坦承收賄20萬元，與金山派出所警員許榮村、黃柏松，已先後被法院依違反貪污治罪條例罪，各判2年至6年不等徒刑。
已退休的蔡明和被控在任職重光派出所期間，透過轄內重和里長賴蔡標居中擔任白手套，自103年5月起至103年12月間，多次以每車300元至500元不等代價，收受土方業者謝鎰誠、地主李文勇、蔡文生，及中間掮客許文達等人賄賂共46萬元，包庇業者在李、蔡的低窪農地上，回填營建廢棄物，蔡明和被依涉犯貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪起訴。
法院認為，蔡明和身為執法員警，知道土方業者在轄內農地濫倒營建廢棄物，不僅違背職務不舉發，還依回填營建廢棄物數量，向業者索取賄賂，已嚴重損壞警察形象，影響人民對警察的信賴。
法院依業者行賄次數與金額，認為蔡違背職務收受賄賂共5次，各判處10年至12年不等徒刑，合併應執行16年徒刑。
蔡審理時否認收賄。蔡的律師蔡家豪昨受訪時指出，將等收到判決書後，再與蔡研議上訴。
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