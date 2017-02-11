閻家驊欠債近億 險被宣告破產
〔記者張文川／台北報導〕台啤籃球隊總教練閻家驊涉地下簽賭，前天被警方約談到案，台北地檢署諭令50萬元交保，據指出，閻是在2015年瓊斯盃男籃賽期間涉及地下運動簽注；而根據法院裁定，閻當時雖是男籃國家代表隊領隊，卻身背近億元債務，債主向法院聲請將他宣告破產；但法院一至三審都認為閻家驊已無力償還，宣告破產沒有實益，徒然耗費程序和費用，前年9月裁定不予准許宣告破產定讞。
涉賭案 恐有組頭抽頭
資深檢察官表示，閻家驊涉賭的交保金額高達50萬元，超出一般賭客的行情（數千到數萬元），研判閻所涉案情節，恐怕不僅僅是單純賭客而已，是否涉及更上層的組頭抽頭、牟利行為，待檢警釐清。
裁定指出，閻家驊和名下鴻齊公司，陸續向8家銀行與資產管理公司借款共達9894萬餘元，其中積欠寶島銀行（日盛商銀的前身）20萬餘美元（約620萬元台幣），寶島銀行將債權轉讓給鴻光管理顧問公司，鴻光為保障自身在8大債主中的權益，前年以債權人身分，向台北地院聲請將閻家驊宣告破產。
而從2015年起，台啤公司也依據法院的強制執行命令，從閻家驊的5萬元月薪、年終獎金、不定期比賽獎金中，各強制扣款3分之1，每年分2次支付給「債權人們」。
鴻光公司主張，同年5至7月間各報都報導，閻家驊還有錢出資40萬元舉辦比賽，並於賽後續辦夏季大專聯賽，又出任男籃國家隊領隊、台啤籃球隊總教練，應有額外的所得與賽季獎金，足以支付欠債。
閻家驊答辯說，他舉辦比賽雖對外宣稱出資40萬元，但他實際只出了2萬2000元，北市籃協捐助20萬元、台菸公司生技部捐助9萬8000元和300箱運動飲料，其餘都是大會委員捐助的；擔任男籃國家隊領隊是榮譽職，沒有收取任何酬勞。
台北地院到最高法院的三審法院都認定，閻家驊已被固定扣薪3分之1，其餘收入應屬維持基本生活所需的費用，閻家驊出資40萬元辦比賽也非事實，任國家隊領隊為無給職，難以認定他還有可供支付債主們的收入。
無力還債 宣告破產無益
法院認定，破產程序必須選任破產管理人、定期召開債權人會議等諸多程序，光是破產管理人的月薪就要4、5萬元，依閻家驊的資產與收入，顯已不敷清償破產財團的費用與債務，宣告破產徒然耗費程序與花費，對債權人、債務人雙方都無助益，因此裁定不准。
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