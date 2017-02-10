2017-02-10

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第106000012期威力彩，頭獎連27摃，下期頭獎上看9.5億元；貳獎1注幸運中獎，獨得815萬餘元。

昨晚開獎的第106000034期今彩539，頭獎1注中獎，可得800萬元，獎落桃園市桃園區龍壽街32之1號「萬旺投注站」。