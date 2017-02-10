拒服5天勞役 代價囚22月

2017-02-10

〔記者王駿杰／新竹報導〕得不償失！張姓男子前年犯下槍砲案，因主動投案被法院判刑1年10個月但緩刑2年，須服勞役120小時，但他僅服10小時就落跑，被發布通緝，前天被警方逮捕，因被撤銷緩刑，須服刑1年10個月，為原本須服勞役時數的132倍。

警方調查，40歲張男前年將一把改造手槍埋在新竹縣老家後山，警方前往查緝毒品時，他主動繳槍，由於符合投案標準，也未持槍傷人，法院判刑1年10個月但緩刑2年，須服勞役120小時。

張男雖前往服勞役處報到，卻僅服了約10小時就落跑，檢方發布通緝，新竹市警方追查多時，研判他躲藏在新竹縣偏僻民宅，8日前往查緝。

張男在山上從早躲到晚，以為警方已離去，摸黑下山返家，被逮個正著。他因緩刑被撤銷，須入獄服刑1年10月，悔不當初。