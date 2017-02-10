謝淑薇母變租霸？欠租30萬垃圾滿屋

2017-02-10

〔記者洪瑞琴、許明禮／綜合報導〕台南林姓屋主4年前將高雄的房子租給網球好手謝淑薇的母親胡展芸，胡婦只繳一個月房租7000元後，就積欠房租至今，屋主氣得提告，今年法院判遷讓房屋強制執行，但胡婦仍不出面，且把房子堆得滿間雜亂不堪，林姓房東對胡婦積欠的30多萬元房租很無奈。

謝淑薇父母親皆未回應

記者昨天無法聯繫上胡婦，無法取得回應。據了解，胡婦多年未與家人同住，單獨在高雄租屋，為了催討房租，林姓屋主與受委託的蔡姓代書曾於103年7月間透過當地區公所開調解會，希望謝家子女出面協助處理屋事，可是當天6名子女都未現身，調解不成立。蔡姓代書表示，胡婦家人不聞不問，讓人吃驚。

記者昨打電話向謝淑薇父親謝子龍求證，手機並未接通，不過在剛落幕的台灣女網公開賽，謝子龍與胡展芸曾連袂現身台北小巨蛋，為另一女兒謝淑映加油。謝子龍前天也在臉書上PO文，「帶老伴來新竹城隍廟拜拜，開啟106年環島之旅順路到台東炸寒單爺！」顯見一家人感情還不錯。

胡婦是102年1月租屋，而且起先以「胡瑱瑱」假名承租，繳了第一個月租金7000元之後，就一直欠繳租金，屋主只好委託代書處理，去年6月提告，終於今年1月獲判勝訴，會同警方強制執行要回房屋後，胡婦卻已不知去向，留下滿屋子凌亂雜物，讓屋主傻眼。