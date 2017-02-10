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天下運動賭網來頭大 多次被抄

2017-02-10

〔記者王冠仁／台北報導〕台啤總教練閻家驊涉及網路運動簽賭，外界不免好奇，閻簽賭的「天下運動網」到底是何方神聖？其實「天下」發跡於台中，是國內數一數二的大型簽賭網站，該集團每月淨利約2、3000萬元，成員出入名車代步，集團創辦人更有一輛上千萬元的賓利防彈車。

資深刑警指出，「天下運動網」約12年前由網路簽賭站業者吳宇霖出資，與陳政谷合夥成立於台中，半年後兩人因帳目不清而拆夥，吳宇霖離開「天下」另起爐灶。

「天下」深耕網路，設有「全年無休天下客服」，經年累月經營，儼然成為國內簽賭網龍頭。

但「天下」因生意火熱，拆夥的吳宇霖於2010年發送一封名為「悲憤的母親」檢舉函，警方因而進行全國掃蕩，單是「天下」就被警方查扣上百台電腦機組，好幾卡車才載完。

警方多次查抄「天下」，從流量數字發現某些熱門賽事單場達10億元之譜，還在「天下」一名成員住處，查獲已故角頭翁奇楠生前開立的1000萬元本票，該集團背後錯綜複雜的利益瓜葛，外界難以想像。

一名高階警官感嘆：「簽賭是不歸路！」不少名人因賭而賠上前程，藝人馬國畢因職棒簽賭，欠下5000萬元賭債，痛失和樂家庭；撞球界「漂亮寶貝」陳純甄沉迷簽賭網站，狂輸6000多萬元，斷送了大好未來。

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