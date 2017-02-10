迎娶無白紗、禮車 睡19年法官不准休妻

2017-02-10

〔記者楊政郡／台中報導〕台中陳姓男子19年前與何女在高雄結婚宴客、又回台中辦理登記，但2年前陳男卻指高雄宴客只是訂婚，何女沒穿白紗，也無綁甘蔗、豬肉的禮車迎娶，主張婚姻關係不存在，一審陳男勝訴，但何女提出2人同居10多年，陳男祖母往生訃聞還稱她「孝孫媳」反駁，台中高分院認定高雄宴客已屬結婚公開儀式，逆轉改判婚姻有效。

何女提證︰陳家訃聞稱她孝孫媳

台中高分院判決書指出，陳男主張87年3月間在何女高雄住處僅舉辦訂婚，他是長孫不能草草舉辦婚禮，當天新娘沒有穿白紗，也無綁甘蔗（象徵甜蜜）、豬肉（破虎劫）的禮車迎娶，雙方的婚姻自始就不存在，台中地院判陳某勝訴，何女不服提起上訴。

何女主張，87年3月舉行公開儀式及宴請賓客，她當時是現役軍人，於1個月前必須繕具軍人結婚報告表，報請長官核准，有軍人結婚報告表可證；且至104年，陳某還向法院提起聲請調解離婚，且陳某祖母於103年6月死亡之訃聞，也載明她為孝孫媳，足見陳某也認為兩造之婚姻關係有效。

何女主張，當天是訂婚、結婚一起辦，陳男親友也不否認2人宴客後，何女就與陳某一家人回台中，且住一起，每年農曆過年，2人都會探望男方父母。

台中高分院認為何女主張有理，不能說新人未身穿白紗禮服、未印製喜帖及拍攝婚紗照，就是僅有訂婚；禮車迎娶，非結婚必要儀式。

再者，陳某在提起婚姻不存在訴訟之前，先主張「兩造結婚迄今已17年有餘，何女個性乖戾刁鑽、脾氣暴躁，已長達9年餘未曾良好互動，從未盡子媳義務」等，向法院聲請調解離婚，豈非自我矛盾？顯然是陳男一心想離婚在找漏洞而已，判決何女勝訴。