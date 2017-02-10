火車大轉彎 鐵警甩落軌無人知

2017-02-10

未返隊部 5小時後才尋獲

〔記者蔡清華、葛祐豪／高雄報導〕台鐵一名在莒光號列車執勤的林姓警員，前天下午疑似因火車大轉彎從車上摔落鐵軌旁，頭部及身體多處受傷，躺在鐵軌旁近5個小時後，才被鐵路局同仁尋獲送醫，救治後已無大礙。

8日21時44分，鐵路警察局高雄分局轉報楠梓消防分隊，指煉油廠東門（屏山巷393K+45公尺處）鐵路平交道，有1名鐵路警察局員警自火車摔下，以救護車將受傷的林姓員警（男、約22歲），緊急送高雄榮總急救。

警方指出，林員頭部撕裂傷、手部骨折等多處受傷，送醫時尚有意識，經救治後已無大礙，但需住院觀察，昨精神仍未恢復，對案發經過無法清楚描述。

警方調查，林姓警員執行北上莒光號護車勤務，下午4點多抵達新左營站，應該於前天下午5時就返回隊部，卻一直未歸，也未接電話，晚間7時許沿鐵軌及手機定位全力搜索，直到晚間9時多，在半屏山與中油廠區之間的楠梓區屏山巷東門平交道附近找到他，事故地點正好是一處鐵路大彎道，林員躺在左道鐵軌旁草叢，多處擦傷及骨折。

疑舊式摺疊門 未關好釀禍

鐵路警察局高雄分局表示，林員去年10月才從北部調來，目前任職警備隊，平常表現良好，個性開朗，初步研判意外事件。鐵路警察局研判，林員當時搭的是舊式莒光號列車，車門是舊式的摺疊門，而非新式的電動門，可能是林員巡車時，發現車門沒關好，想關好時，車子突然轉彎而不慎掉落，他的手機、無線電在摔落時受損，才會無法主動求援。

鐵路警察局表示，每天會針對尖峰時段或發生過竊案等案件的班次，派員執行護車勤務，約佔每天火車班次一、二成，但以往從未發生過員警摔下車事件。